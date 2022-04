Rùng rợn lời nguyền reo giắc tai hoạ cho gia tộc Kennedy

Sở hữu nhiều gương mặt kiệt xuất trên chính trường, nhà Kennedy là một trong những gia tộc vĩ đại nhất nước Mỹ, luôn gắn liền với cái đẹp, thành công và sự hào nhoáng. Tuy nhiên đây cũng là một trong những dòng họ phải chịu nhiều đau đớn và mất mát nhất trong lịch sử nước Mỹ. Những bi kịch xảy ra liên tiếp khiến nhiều người tin rằng gia tộc Kennedy bị nguyền rủa. Năm 1941, con gái cả của Old Kennedy, Rosemary, bị liệt nửa người trong cuộc phẫu thuật thất bại cắt bỏ chất trắng ở thùy trước. Năm 1944, con trai cả Joseph Kennedy đã chết trong tai nạn máy bay, trong một cuộc chiến trong Thế chiến II. Năm 1948, con gái thứ hai của Old Kennedy, Catherine, chết trong tai nạn máy bay, ở tuổi 28. Năm 1963, thế hệ thứ ba của gia đình Kennedy, cháu nội của ông Kennedy, Powell Kennedy và đứa con thứ ba của John F. Kennedy và Jacqueline qua đời hai ngày sau khi sinh. Năm 1963, tổng thống John F. Kennedy bị ám sát ở Dallas, Texas. Theo điều tra chính thức, không có âm mưu nào: chỉ có một thanh niên 24 tuổi người không thể thích ứng với xã hội đã kết liễu cuộc đời của tổng thống bằng một khẩu súng trường. Năm 1964, Edward, con trai út của Kennedy, bị thương nặng trong tai nạn máy bay và bị gãy cột sống. Năm 1968, con trai thứ ba của Robert Kennedy, Robert, bị ám sát ở Los Angeles khi đang chạy đua tranh cử chức tổng thống. Năm 1969, Edward, con trai út của Kennedy, tham gia lễ hội ở Massachusetts. Khi lái xe về nhà, anh đã lao xuống và đâm vào cây cầu. Tai nạn xe hơi khiến nữ trợ lý 27 tuổi của anh ta chết tại chỗ. Anh rơi vào vụ kiện dài 34 năm khiến anh buộc phải rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống. Năm 1984, ở thế hệ thứ ba, David cháu trai của Old Kennedy, đã chết vì dùng cocain quá liều ở Florida. Năm 1997, ở thế hệ thứ ba, cháu trai của Kennedy, Michael, đã chết trong một tai nạn trượt tuyết ở Colorado. Tháng 7 năm 1999, John F. Kennedy Jr, con trai nhỏ của Tổng thống John Kennedy, đã chết trong một vụ tai nạn máy bay, cùng vợ Caroline Bessette và chị gái Lauren Bessette. Năm 2001, cháu trai của Robert Kennedy, Michael Skakel bị xét xử vì tội giết người. Năm 2004, William Kennedy hãm hiếp nữ trợ lý Odra Giulias trong căn hộ và bị buộc tội ra tòa. Vào ngày 26/6/2009, con trai út của Kennedy, thượng nghị sĩ dân chủ Edward Kennedy, đã chết vì ung thư. Bất chấp một loạt bi kịch xảy ra, những thành viên còn lại của nhà Kennedy vẫn một mực phủ nhận sự tồn tại của lời nguyền trong gia tộc. Nhiều người cho rằng Old Kennedy chỉ vì muốn con trai mình trở thành tổng thống Hoa Kỳ mà đã hủy hoại cuộc đời của một cô con gái. Kết quả là, không những không đạt được mục tiêu trọn vẹn, mà thậm chí từng có người nói: Là một thành viên của gia đình Kennedy, bạn đừng mong sẽ được chết trên giường. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV.

Sở hữu nhiều gương mặt kiệt xuất trên chính trường, nhà Kennedy là một trong những gia tộc vĩ đại nhất nước Mỹ, luôn gắn liền với cái đẹp, thành công và sự hào nhoáng. Tuy nhiên đây cũng là một trong những dòng họ phải chịu nhiều đau đớn và mất mát nhất trong lịch sử nước Mỹ. Những bi kịch xảy ra liên tiếp khiến nhiều người tin rằng gia tộc Kennedy bị nguyền rủa. Năm 1941, con gái cả của Old Kennedy, Rosemary, bị liệt nửa người trong cuộc phẫu thuật thất bại cắt bỏ chất trắng ở thùy trước. Năm 1944, con trai cả Joseph Kennedy đã chết trong tai nạn máy bay, trong một cuộc chiến trong Thế chiến II. Năm 1948, con gái thứ hai của Old Kennedy, Catherine, chết trong tai nạn máy bay, ở tuổi 28. Năm 1963, thế hệ thứ ba của gia đình Kennedy, cháu nội của ông Kennedy, Powell Kennedy và đứa con thứ ba của John F. Kennedy và Jacqueline qua đời hai ngày sau khi sinh. Năm 1963, tổng thống John F. Kennedy bị ám sát ở Dallas, Texas. Theo điều tra chính thức, không có âm mưu nào: chỉ có một thanh niên 24 tuổi người không thể thích ứng với xã hội đã kết liễu cuộc đời của tổng thống bằng một khẩu súng trường. Năm 1964, Edward, con trai út của Kennedy, bị thương nặng trong tai nạn máy bay và bị gãy cột sống. Năm 1968, con trai thứ ba của Robert Kennedy, Robert, bị ám sát ở Los Angeles khi đang chạy đua tranh cử chức tổng thống. Năm 1969, Edward, con trai út của Kennedy, tham gia lễ hội ở Massachusetts. Khi lái xe về nhà, anh đã lao xuống và đâm vào cây cầu. Tai nạn xe hơi khiến nữ trợ lý 27 tuổi của anh ta chết tại chỗ. Anh rơi vào vụ kiện dài 34 năm khiến anh buộc phải rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống. Năm 1984, ở thế hệ thứ ba, David cháu trai của Old Kennedy, đã chết vì dùng cocain quá liều ở Florida. Năm 1997, ở thế hệ thứ ba, cháu trai của Kennedy, Michael, đã chết trong một tai nạn trượt tuyết ở Colorado. Tháng 7 năm 1999, John F. Kennedy Jr, con trai nhỏ của Tổng thống John Kennedy, đã chết trong một vụ tai nạn máy bay, cùng vợ Caroline Bessette và chị gái Lauren Bessette. Năm 2001, cháu trai của Robert Kennedy, Michael Skakel bị xét xử vì tội giết người. Năm 2004, William Kennedy hãm hiếp nữ trợ lý Odra Giulias trong căn hộ và bị buộc tội ra tòa. Vào ngày 26/6/2009, con trai út của Kennedy, thượng nghị sĩ dân chủ Edward Kennedy, đã chết vì ung thư. Bất chấp một loạt bi kịch xảy ra, những thành viên còn lại của nhà Kennedy vẫn một mực phủ nhận sự tồn tại của lời nguyền trong gia tộc. Nhiều người cho rằng Old Kennedy chỉ vì muốn con trai mình trở thành tổng thống Hoa Kỳ mà đã hủy hoại cuộc đời của một cô con gái. Kết quả là, không những không đạt được mục tiêu trọn vẹn, mà thậm chí từng có người nói: Là một thành viên của gia đình Kennedy , bạn đừng mong sẽ được chết trên giường. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV.