Bí mật hãi hùng ở hồ nước “tử thần” nguy hiểm nhất TG

Hồ nước "tử thần" Frying Pan (tạm dịch: chảo chiên) nằm trên miệng núi lửa Echo thuộc Thung lũng tách giãn núi lửa Waimangu, New Zealand khiến nhiều người khiếp sợ bởi ẩn chứa bí mật hãi hùng. Sở dĩ Frying Pan được mệnh danh là hồ "tử thần" là bởi vì hồ nước này được tạo ra từ một vụ phun trào núi lửa Tarawera kinh hoàng xảy ra vào tháng 6/1886. Với diện tích rộng 3,8 ha, độ sâu tối đa ở hồ chảo chiên là 20m. Nơi nông nhất tại hồ chỉ có hơn 5m. Do được tạo thành từ vụ phun trào núi lửa nên hồ chảo chiên vô cùng nguy hiểm khi nước ở đây quanh năm sôi sùng sục. Nhiệt độ trung bình tại hồ nước này dao động từ 38 – 54 độ C. Do vậy, hồ chảo chiên trở thành một trong những hồ nước nóng nhất thế giới. Không những vậy, hồ chảo chiên còn có khí CO2 và khí độc Hydro sulfua (H2S) giống như mùi trứng thối. Theo các chuyên gia, người nào đứng gần hồ chảo chiên mà không mặc trang phục bảo hộ thì có thể dễ dàng mất mạng khi tiếp xúc với khí độc. Do vậy, chỉ có các nhà khoa học, chuyên gia mới đặt chân tới hồ chảo chiên để nghiên cứu địa điểm rùng rợn này. Mời độc giả xem video: Kỳ bí hồ nước quanh năm sôi sùng sục (nguồn: VTC16)

