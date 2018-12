Sự thật kinh dị hồ nước ma quái hóa đá động vật

Hồ nước ma quái có tên Natron ở phía Bắc Tanzania là một trong những địa điểm bí ẩn nhất thế giới. Nguyên do là vì nơi đây xảy ra hiện tượng hóa đá hàng hoạt sinh vật đến gần hồ. Theo các chuyên gia, nhiều động vật như chim, dơi bay qua hồ Natron không may trượt chân xuống hồ hay xà xuống để uống nước thì sẽ bị hóa đá. Chính vì điều này, hồ Natron còn được người ta gọi là "hồ tử thần". Trước sự việc bí ẩn xảy ra tại hồ nước kỳ bí này, giới chuyên gia đã vào cuộc tìm hiểu. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, các chuyên gia đã tìm ra lời giải. Theo đó, các nhà khoa học giải thích nước hồ Natron có nồng độ kiềm cao. Điều này xuất phát từ việc ở phía nam hồ Natron là núi lửa Ol Doinyo Lengai. Dung nham từ ngọn núi lửa này chảy xuống mỗi lần "thức giấc" đã mang theo lượng muối khoáng đặc biệt khác với muối trong nước biển thông thường. Do vậy, chỉ cần uống hay tiếp xúc với nước tại hồ Natron, bất cứ sinh vật nào cũng đều bị chết khô và vôi hóa. Cuối cùng, chúng được ướp xác một cách tự nhiên. Thêm nữa, nhiệt độ ở khu vực hồ Natron khá cao nên không khí ở đây luôn khô nóng, dễ khiến con người và động vật bị mất nước. Chỉ có chim hồng hạc nhỏ, một số loài tảo và vi khuẩn đặc biệt mới có thể sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt của hồ Natron. Bên cạnh việc hóa đá những động vật đến gần, hồ Natron còn gây chú ý với màu nước đỏ như máu. Điều này đã được các chuyên gia lý giải là do một loại vi khuẩn đặc biệt mang sắc tố đỏ. Không ít du khách cũng như nhiếp ảnh gia đã ghé thăm hồ nước kỳ bí này để ngắm chiêm ngưỡng những xác chết hóa đá độc đáo. Mời độc giả xem video: Kỳ bí hồ nước quanh năm sôi sùng sục (nguồn: VTC16)

