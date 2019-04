Bí mật hãi hùng bên trong ngôi làng mở cửa suốt đêm

Shoyna ở Nga nổi tiếng thế giới là ngôi làng không ai đóng cửa vào ban đêm. Ngôi làng nhỏ này nằm ở rìa của vòng Cực bắc và bị bao phủ quanh cát. Các cồn cát ở khu vực này luôn di chuyển do tác động của gió Tây. Theo đó, chúng có thể chôn vùi các ngôi nhà ở ngôi làng Shoyna chỉ trong một đêm. Nếu người dân đóng hết các cửa trong nhà vào ban đêm trước khi đi ngủ thì sáng ra không thể mở cửa để ra ngoài. Xuất phát từ điều này, người dân ở ngôi làng Shoyna luôn để cửa ra vào, cửa sổ mở toang để không muốn rơi vào hoàn cảnh bị "nhốt" trong nhà. Do vậy, mỗi buổi sáng, người dân Shoyna thường ra khỏi nhà qua phần trên cùng của cửa sổ hay mái nhà.Ngôi làng Shoyna cũng có một máy ủi được dùng để giúp người dân đào cát ra khỏi nhà sau những đêm gió lớn. Vì vậy, công việc sinh lợi nhất trong làng là nghề lái xe ủi bởi mọi người đều cần dọn cát quanh nhà. Lịch sử ngôi làng Shoyna bắt đầu từ khi nhiều người dân tới đây định cư vào những năm 1930. Họ kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá. Vào những năm 1950, Shoyna phát triển khá sầm uất với dân cư lên đến 1.500 người. Khi ấy, hơn 70 tàu thuyền của người dân hoạt động khiến nghề cá ở đây vô cùng phát triển. Tuy nhiên, vài thập kỷ sau, nghề cá dần suy giảm do cạn kiệt nguồn tài nguyên. Ngày nay, khoảng 300 người sống tại Shoyna chủ yếu dựa vào trợ cấp thất nghiệp và lương hưu. Video: Ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (nguồn: VTC14)

