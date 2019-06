Bí mật gây sốc về tượng Nữ thần tự do nổi tiếng TG

Tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng nước Mỹ có tên chính thức là Tượng Nữ thần Tự do Soi sáng Thế giới (Liberty Enlightening the World), nằm trên đảo Liberty, cảng New York. Bức tượng là món quà Pháp tặng Mỹ vào năm 1886 nhằm kỷ niệm chiến thắng của Cách mạng Mỹ và việc bãi bỏ chế độ nô lệ. Vào ngày 28/10/1886, bức tượng Nữ thần Tự do cao 93m và nặng 204 tấn được khánh thành. Kể từ đó cho đến nay, bức tượng trở thành mẫu mực cho lý tưởng tự do của dân Mỹ. Nhiều du khách chú ý đến tay phải tượng Nữ thần Tự do cầm ngọn đuốc đang cháy, tay còn lại giữ một phiến đá có khắc ngày tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Trong đó, ngọn đuốc trên tay tượng Nữ thần Tự do được cho đại diện cho sự giác ngộ, làm nhiệm vụ thắp sáng, dẫn lối cho con người hướng tới tự do. Ngọn đuốc của bức tượng được giới chức Mỹ thay bằng vàng 24k vào năm 1984. Du khách không thể nhìn thấy bàn chân bức tượng. Thế nhưng, trên thực tế, Nữ thần đang giẫm lên những xiềng xích bị đứt gãy, với bàn chân phải nâng lên, tượng trưng cho việc giải phóng khỏi áp bức và nô lệ. Tượng Nữ thần Tự do trở thành biểu tượng hy vọng của người dân nhập cư nửa sau thế kỷ 19 bởi có hơn 9 triệu người đến Mỹ sinh sống và làm việc. Bức tượng này là thứ đầu tiên mà những người nhập cư nhìn thấy khi thuyền cập bến vào bờ. Vào năm 1984, bức tượng Nữ thần Tự do được đưa vào danh sách Di sản văn hóa của UNESCO. Theo ước tính, Tượng Nữ thần Tự do nhận khoảng 600 tia sét mỗi năm kể từ khi được đặt trên đảo Liberty. Mời quý độc giả xem video: Mỹ: tượng Nữ thần Tự do mở cửa trở lại (nguồn: VTC14)

Tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng nước Mỹ có tên chính thức là Tượng Nữ thần Tự do Soi sáng Thế giới (Liberty Enlightening the World), nằm trên đảo Liberty, cảng New York. Bức tượng là món quà Pháp tặng Mỹ vào năm 1886 nhằm kỷ niệm chiến thắng của Cách mạng Mỹ và việc bãi bỏ chế độ nô lệ. Vào ngày 28/10/1886, bức tượng Nữ thần Tự do cao 93m và nặng 204 tấn được khánh thành. Kể từ đó cho đến nay, bức tượng trở thành mẫu mực cho lý tưởng tự do của dân Mỹ. Nhiều du khách chú ý đến tay phải tượng Nữ thần Tự do cầm ngọn đuốc đang cháy, tay còn lại giữ một phiến đá có khắc ngày tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Trong đó, ngọn đuốc trên tay tượng Nữ thần Tự do được cho đại diện cho sự giác ngộ, làm nhiệm vụ thắp sáng, dẫn lối cho con người hướng tới tự do. Ngọn đuốc của bức tượng được giới chức Mỹ thay bằng vàng 24k vào năm 1984. Du khách không thể nhìn thấy bàn chân bức tượng. Thế nhưng, trên thực tế, Nữ thần đang giẫm lên những xiềng xích bị đứt gãy, với bàn chân phải nâng lên, tượng trưng cho việc giải phóng khỏi áp bức và nô lệ. Tượng Nữ thần Tự do trở thành biểu tượng hy vọng của người dân nhập cư nửa sau thế kỷ 19 bởi có hơn 9 triệu người đến Mỹ sinh sống và làm việc. Bức tượng này là thứ đầu tiên mà những người nhập cư nhìn thấy khi thuyền cập bến vào bờ. Vào năm 1984, bức tượng Nữ thần Tự do được đưa vào danh sách Di sản văn hóa của UNESCO. Theo ước tính, Tượng Nữ thần Tự do nhận khoảng 600 tia sét mỗi năm kể từ khi được đặt trên đảo Liberty. Mời quý độc giả xem video: Mỹ: tượng Nữ thần Tự do mở cửa trở lại (nguồn: VTC14)