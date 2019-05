Bí ẩn muôn đời không giải nguyên mẫu tượng Nữ thần Tự do

Mỗi năm có khoảng 2 triệu người đến tham quan, chiêm ngưỡng bức tượng Nữ thần Tự do nằm trên đảo Liberty rộng hơn 50.000 m2 ở cảng New York, Mỹ. Bức tượng này được xem là biểu tượng quốc gia tượng trưng cho sự tự do, thoát khỏi đau khổ của nhiều người nhập cư Mỹ cuối thế kỷ 19. Nhà điêu khắc Frédéric Auguste Bartholdi thiết kế hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng, tiêu biểu cho Nữ thần Tự do Libertas của La Mã. Công trình biểu tượng của New York cũng như nước Mỹ này trở thành chủ đề tranh luận gay gắt liên quan đến nguyên mẫu của bức tượng. Nhiều người cho rằng, nguyên mẫu để nhà điêu khắc người Pháp Frédéric Auguste Bartholdi làm ra bức tượng Nữ thần Tự do là mẹ của ông - bà Charlotte. Theo quan điểm này, Bartholdi lấy cảm hứng từ bà Charlotte để tạc gương mặt cho bức tượng nổi tiếng của nước Mỹ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, gương mặt bức tượng Nữ thần Tự do không phải lấy cảm hứng từ một phụ nữ mà là đàn ông. Sở dĩ giả thuyết này được đưa ra là vì người ta phát hiện gương mặt bức tượng và mẹ của Bartholdi có nhiều sự khác nhau. Đặc biệt, khi nhìn vào ảnh chụp gia đình nhà điêu khắc Bartholdi thì người ta phát hiện ưgơng mặt bức tượng có nhiều điểm tương đồng với gương mặt của một người đàn ông. Người đàn ông này chính là Jean-Charles Bartholdi - anh trai của nhà điêu khắc Bartholdi. Người anh trai này sống cả đời với chứng bệnh tâm thần và bị câm. Mỗi tuần một lần, nhà điêu khắc Bartholdi đến bệnh viện để chăm sóc anh trai. Trong thời gian ở cạnh nhau, Bartholdi có thể quan sát kỹ và nghiên cứu tỉ mỉ gương mặt của anh trai để từ đó tạo ra gương mặt bức tượng Nữ thần Tự do. Đây chỉ là giả thuyết. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể khẳng định gương mặt bức tượng Nữ thần Tự do được Bartholdi lấy cảm hứng từ mẹ hay anh trai. Mời quý độc giả xem video: Mỹ: tượng Nữ thần Tự do mở cửa trở lại (nguồn: VTC14)

