Bí ẩn siêu xe "ma ám" chở Thái tử Áo-Hung khi bị ám sát

Vào ngày 28/6/1914, Thái tử Áo-Hung Franz Ferdinand bị ám sát khi trên đường đi tới thành phố Sarajevo bằng chiếc xe Double Phaeton đời 1910. Hung thủ ám sát Thái tử Ferdinand là Gavrilo Princip - sinh viên người Serbia thuộc tổ chức Bàn Tay Đen. Trước vụ ám sát Thái tử Ferdinand, đế quốc Áo - Hung đổ lỗi cho Serbia đứng đằng sau vụ việc và tuyên chiến với quốc gia này. Sự việc này châm ngòi cho Chiến tranh thế giới 1 bùng nổ. Sau cái chết của Thái tử Áo - Hung, chiếc xe Double Phaeton đời 1910 tiếp tục được sử dụng trong 12 năm nữa với 15 lần đổi chủ. Một sự trùng hợp đến khó tin là nhiều người chủ từng sử dụng chiếc xe mà Thái tử Ferdinand ngồi khi bị ám sát đều gặp những điều không may mắn. Cụ thể, chiếc xe gặp nhiều vụ tai nạn bí ẩn, không thể lý giải. Hậu quả là 13 người lái xe hoặc ngồi trên xe qua đời một cách khó tin. Vụ tai nạn cuối cùng liên quan đến chiếc xe từng chở Thái tử Ferdinand liên quan đến nam tước người Romani. Khi ấy, chiếc xe do nam tước người Romani bất ngờ bị mất lái ra khỏi đường chính khi đang di chuyển đến dự lễ cưới. Đi cùng nam tước này có 5 người bạn đồng hành. Vụ tai nạn khiến 6 người trên xe tử vong. Nhiều người cho rằng, chiếc xe Double Phaeton đời 1910 dường như vướng phải một lời nguyền kể từ sau cái chết của Thái tử Ferdinand. Theo đó, bất cứ người nào lái chiếc xe hoặc ngồi trên xe đều gặp tai nạn bí ẩn và mất mạng. Do vậy, không có người nào muốn sở hữu và lái chiếc xe này ra đường. Hiện chiếc xe Double Phaeton đời 1910 được lưu giữ và bảo quản tại bảo tàng Lịch sử Chiến tranh ở Vienna.

