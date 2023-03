Bí ẩn những địa danh kỳ bí, vĩnh viễn không tìm ra lời giải

1. Đền thờ Padmanabhaswamy: Tọa lạc tại thủ phủ Thiruvananthapuram của bang Kerala, Ấn Độ, Padmanabhaswamy là một trong những ngôi đền nổi tiếng và thiêng liêng nhất của Ấn Độ, đồng thời cũng là một địa danh kỳ bí. Bên trong các cổng đền thờ được bảo vệ nghiêm ngặt của nó là một căn phòng bị khóa với những lời đồn về kho báu và một truyền thuyết chết chóc Không ai biết chắc được người nào thực sự xứng đáng nhận được kho báu của thần linh, và kho tiền khổng lồ này sẽ mãi mãi bị giữ kín ở đây. Vậy nên việc tìm hiểu ngôi đền dường như là bất khả thi. 2. Hành lang văn khố của người Ai Cập: Những nhà khảo cổ học đã không hề đụng đến một tầng kiến trúc ẩn bên dưới bức tượng Nhân Sư khổng lồ ở Ai Cập, nơi được gọi là Hành lang Văn Khố. Để tránh những người muốn tìm kiếm khu vực này để chứng minh nó có thật, những nhà khảo cổ và chính phủ Ai Cập đã ngăn chặn mọi cuộc điều tra và tìm kiếm về tượng Nhân Sư. Tồn tại hay không, có lẽ chúng ta không bao giờ biết được. Điều này khiến nơi này trở thành một trong những địa danh kỳ bí mà việc tìm hiểu về nó dường như là bất khả thi. 3. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng: Trải qua hơn 2.000 năm, lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn ẩn chứa nhiều bí mật mà hậu thế có thể vĩnh viễn không tìm được lời giải. Đến cuối thế kỷ XX, cộng đồng khảo cổ quốc tế đều ủng hộ việc ngừng khai quật sâu vào lăng mộ. Do vậy, kết cấu của phần lăng mộ trung tâm vẫn nguyên vẹn. Các chuyên gia đã đưa ra 3 nguyên nhân chính khiến Trung Quốc đến nay vẫn quyết định chưa khai quật công trình đồ sộ này. Nhiều người tin dòng sông thủy ngân là lý do khiến lăng mộ Tần Thủy Hoàng bất khả xâm phạm, song đó dường như chỉ là một trong rất nhiều cạm bẫy khiến lăng mộ "bất khả xâm phạm". Không loại trừ khả năng những cạm bẫy này vẫn hoạt động tốt sau hơn 2.000 năm. Đó là lý do khiến việc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở thời điểm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt, khu vực trung tâm, nơi đặt lăng mộ của Tần Thủy Hoàng lại nằm đúng ở vị trí "mắt rồng", được coi là rất linh thiêng. Do đó, các chuyên gia không muốn phá vỡ bố cục kỳ diệu này nên đã từ bỏ ý định đào xới lăng mộ của hoàng đế nhà Tần. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn hành lang ngầm bên trong đại kim tự tháp Giza. Nguồn: Kienthucnet.

