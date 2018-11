Bí ẩn lời nguyền rùng rợn về thành phố của thần Khỉ

Theo truyền thuyết, thành phố của thần Khỉ Ciudad Blanca còn được biết đến với tên gọi Thành phố Trắng là bởi đây là nơi sở hữu nhiều công trình được xây dựng bằng đá trắng. Người dân ở Ciudad Blanca sống cùng thời với người Maya thờ phụng một vị thần Khỉ. Theo đó, người ta đã tạo ra một bức tượng thần Khỉ khổng lồ và đặt nó ở vị trí bắt mắt của Thành phố Trắng.Thành phố của thần Khỉ còn được mô tả là chứa đầy vàng. Thần Khỉ tạo ra nhiều hậu duệ là những người lai nửa người nửa khỉ. Để tạo ra những người lai, khỉ đã lẻn vào các ngôi làng và bắt các trinh nữ rồi mang họ đến Thành phố Trắng sinh con đẻ cái. Dù các bộ tộc lân cận cố gắng đi tìm những trinh nữ mất tích nhưng đều không có kết quả. Người ta truyền nhau lời đồn rằng thành phố Trắng được bảo vệ bằng lời nguyền. Do vậy, người ngoài sẽ không bao giờ tìm được thành phố của thần Khỉ. Tuy nhiên, về sau nền văn minh tại thành phố của thần Khỉ sụp đổ vì một số lý do. Nguyên nhân khiến nền văn minh này sụp đổ là một bí ẩn lớn. Trước những giai thoại, câu chuyện về thành phố của thần Khỉ, nhiều nhóm khảo cổ, chuyên gia đã đi tìm tung tích của nơi này. Trong số này đáng chú ý là việc thành phố của thần Khỉ được cho là nằm ẩn sâu trong một cánh rừng ở Nam Mỹ. Vào năm 1940, nhà thám hiểm Mỹ Theodore Morde tuyên bố đã tìm ra thành phố của thần Khỉ nhưng không tiết lộ vị trí chính xác vì lo ngại khu vực khảo cổ này sẽ bị cướp phá. Ông Morde đã mang theo bí mật này đến tận lúc chết vào năm 1954 mà không tiết lộ thông tin về thành phố của thần Khỉ cho bất cứ người nào. Do vậy, nhiều người hoài nghi không biết có thật là ông Morde đã tìm ra thành phố giàu có năm xưa không. Mời độc giả xem video: Thành phố Vernice sẽ biến mất như thế nào? (nguồn: VTC1)

