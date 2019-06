Bí ẩn kinh thiên bao trùm đảo Barbados suốt trăm năm

Hầm mộ dòng họ Chase nằm trên hòn đảo Barbados ngoài khơi Caribbean ẩn chứa một bí ẩn kinh thiên, đánh đố nhân loại suốt hơn 200 năm qua. Dòng họ Chase là một gia tộc giàu có sinh sống trên đảo Barbados trong suốt nhiều năm. Gia tộc này xây dựng một hầm mộ trong nghĩa trang nhà thờ xứ đạo Oistins trên đảo Barbados vào những năm 1720 để chôn cất các thành viên khi họ qua đời. Theo đó, người đầu tiên được chôn cất trong hầm mộ của dòng họ Chase là bà Thomasina Clarke. Thi hài của bà được đặt bên trong một cỗ quan tài bằng gỗ vào tháng 7/1807. Đến năm 1808, Mary Ann Chase, 2 tuổi, qua đời được mai táng trong một cỗ quan tài bằng chì và đặt trong hầm mộ của dòng họ. 4 năm sau, chị gái của Mary Ann Chase là Dorcas Chase qua đời và được chôn cất trong quan tài bằng chì cùng các thành viên trong gia đình. 4 tuần sau khi con gái Dorcas Chase qua đời, cha của cô bé là Thomas Chase cũng tử vong. Ông được đưa vào khu hầm mộ của gia đình để chôn cất. Thế nhưng, khi mở cửa hầm mộ, người ta vô cùng sửng sốt, kinh ngạc khi phát hiện các cỗ quan tài không nằm ở vị trí cũ. Những cỗ quan tài bị dịch chuyển và đặt ở những vị trí khác một cách bí ẩn. Trong số này có quan tài của Mary Anna Chase bị dựng đầu xuống đất và đặt ở một góc hầm mộ. Bốn năm sau, hầm mộ của dòng họ Chase lại được mở để đưa quan tài bằng chì của bé gái Charles Brewster Ames, 11 tuổi, vào bên trong. Lần này, người ta lại nhìn thấy cảnh tưởng giống lần trước. Theo đó, toàn bộ quan tài bị dịch chuyển kỳ bí tới các góc trong hầm mộ. Con cháu thuộc dòng họ Chase vô cùng giận dữ khi quan tài của người thân bị dịch chuyển. Họ nghi ngờ có người nào đó đã lẻn vào hầm mộ và mạo phạm nơi an nghỉ của người chết. Tuy nhiên, người ta cho rằng những cỗ quan tài trong hầm mộ dòng họ Chase rất nặng do làm từ chì nên việc kẻ gian dịch chuyển chúng là điều không hề dễ dàng. Trước sự việc bí ẩn này, giới chức trách và các chuyên gia đã vào cuộc tìm hiểu nhưng không phát hiện dấu vết của người nào đột nhập vào bên trong. Do đó, cuối cùng, dòng họ Chase quyết định chuyển toàn bộ quan tài của người thân ra khỏi hầm mộ và chôn cất ở nơi khác. Kể từ đó cho đến nay, người ta vẫn chưa thể giải mã được vì sao những cỗ quan tài trong hầm mộ dòng họ Chase có thể dịch chuyển một cách khó tin. Mời quý độc giả xem v ideo: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now).

