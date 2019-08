Bí ẩn hài cốt mỹ nhân đội vương miện trong mộ cổ TQ

Một nhóm công nhân mỏ đá tình cờ phát hiện một hòn đá màu đỏ khi làm việc tại khu vực chân núi Turki, thành phố Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc). Từ đây, các chuyên gia tìm thấy lăng mộ cổ chứa hài cốt nữ đội vương miện vàng. Theo các chuyên gia, lăng mộ chứa hài cốt người phụ nữ đội vương miện được xác định có niên đại vào thời nhà Liêu (905 - 1125). Lăng mộ có chiều dài khoảng 30m, bị chôn sâu hơn 10m so với mặt đất. Nhìn từ bên ngoài, lăng mộ trông giống như căn nhà được làm bằng đá. Bên trong lăng mộ là chiếc quan tài cao 1,5m, bề rộng 2,6m và sâu 20 cm. Thi hài người phụ nữ đội vương miện được tìm thấy còn khá nguyên vẹn bên trong quan tài do không bị mộ tặc phát hiện trong hơn 1.000 năm qua. Người phụ nữ nằm trên một chiếc gối và trên thi thể được phủ một số vải lụa. Qua nghiên cứu, các chuyên gia xác định người phụ nữ qua đời khi khoảng 30 - 35 tuổi. Căn cứ cào những tình trạng thi hài cùng những hiện vật được tìm thấy, các chuyên gia suy đoán người này có khả năng xuất thân trong tầng lớp hoàng tộc. Do không tìm được bất cứ hiện vật nào nói về danh tính của chủ nhân ngôi mộ nên các chuyên gia gặp nhiều khó khăn trong việc xác định thân thế của người phụ nữ đội vương miện vàng. Một số chuyên gia suy đoán chủ nhân ngôi mộ có thể là con gái của hoàng hậu Thuật Lục Bình (vợ của Liêu Thái Tổ - hoàng đế đầu tiên của Khiết Đan). Đây chỉ là giả thuyết chưa được các chuyên gia xác thực. Để giải mã bí ẩn về thân thế của người phụ nữ đội vương miện vàng, các chuyên gia sẽ cần nhiều thời gian hơn để tìm ra các manh mối giúp làm sáng tỏ vấn đề. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now).

Một nhóm công nhân mỏ đá tình cờ phát hiện một hòn đá màu đỏ khi làm việc tại khu vực chân núi Turki, thành phố Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc). Từ đây, các chuyên gia tìm thấy lăng mộ cổ chứa hài cốt nữ đội vương miện vàng. Theo các chuyên gia, lăng mộ chứa hài cốt người phụ nữ đội vương miện được xác định có niên đại vào thời nhà Liêu (905 - 1125). Lăng mộ có chiều dài khoảng 30m, bị chôn sâu hơn 10m so với mặt đất. Nhìn từ bên ngoài, lăng mộ trông giống như căn nhà được làm bằng đá. Bên trong lăng mộ là chiếc quan tài cao 1,5m, bề rộng 2,6m và sâu 20 cm. Thi hài người phụ nữ đội vương miện được tìm thấy còn khá nguyên vẹn bên trong quan tài do không bị mộ tặc phát hiện trong hơn 1.000 năm qua. Người phụ nữ nằm trên một chiếc gối và trên thi thể được phủ một số vải lụa. Qua nghiên cứu, các chuyên gia xác định người phụ nữ qua đời khi khoảng 30 - 35 tuổi. Căn cứ cào những tình trạng thi hài cùng những hiện vật được tìm thấy, các chuyên gia suy đoán người này có khả năng xuất thân trong tầng lớp hoàng tộc. Do không tìm được bất cứ hiện vật nào nói về danh tính của chủ nhân ngôi mộ nên các chuyên gia gặp nhiều khó khăn trong việc xác định thân thế của người phụ nữ đội vương miện vàng. Một số chuyên gia suy đoán chủ nhân ngôi mộ có thể là con gái của hoàng hậu Thuật Lục Bình (vợ của Liêu Thái Tổ - hoàng đế đầu tiên của Khiết Đan). Đây chỉ là giả thuyết chưa được các chuyên gia xác thực. Để giải mã bí ẩn về thân thế của người phụ nữ đội vương miện vàng, các chuyên gia sẽ cần nhiều thời gian hơn để tìm ra các manh mối giúp làm sáng tỏ vấn đề. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now).