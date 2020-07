Bí ẩn bài thơ chết chóc khiến hàng triệu người Nhật bị ám ảnh

“Địa ngục của Tomino” là tựa đề của một bài thơ chết chóc gắn với một truyền thuyết đô thị ám ảm người Nhật nhiều thập niên qua. Bài thơ được viết bởi Yomota Inuhiko, in trong cuốn sách "Trái tim như tảng đá lăn", xuất bản năm 1919. Giọng điều bài thơ giống như lời sấm truyền, nói về hành trình đi xuống địa ngục của Tomino, một nhân vận được cho là nữ giới, bị nguyền rủa và đánh mất linh hồn mình. Trong cuốn sách, tác giả Yomota Inuhiko khẳng định: "Nếu bạn đọc to bài thơ này, có khả năng bạn sẽ phải chịu đựng một số phận bi thảm không lối thoát". Từ đó, nhiều tin đồn đáng sợ đã xuất hiện cùng bài thơ. Theo đó, người ta truyền tai nhau rằng chỉ được đọc thầm “Địa ngục của Tomino” trong đầu, và bất cứ ai đọc nó thành tiếng sẽ phải chịu hậu quả đau đớn, ở mức độ nhẹ sẽ lâm bệnh hoặc bị thương, còn tệ hơn là sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng của mình. Có cả những câu chuyện cụ thể về những người đã chết vì đọc “Địa ngục của Tomino”, đó là một nữ sinh đại học đột tử sau khi đọc to bài thơ với thái độ thách thức và một đạo diễn qua đời vì căn bệnh bí ẩn sau khi lấy bài thơ làm cảm hứng cho một bộ phim. Dù vậy, đó đều là những câu chuyện không thể kiểm chứng. Có nhiều ý kiến cho rằng tác giả Yomota Inuhiko đã viết bài thơ với những dụng ý nghệ thuật sâu xa chứ không có ý định tạo ra một lời nguyền chết chóc. Có người phân tích rằng bài thơ là một phép ẩn dụ cho sự tàn khốc của chiến tranh, sự đày đọa khủng khiếp mà Tomino phải chịu đựng ở địa ngục thật ra là một cuộc chiến khốc liệt. Thực sự là có nhiều hình ảnh trong bài thơ gợi nhắc về chiến trường. Dù vậy, tác giả bài thơ đã luôn kín tiếng khi nói vê tác phẩm của mình. Vì vậy mà cho đến nay, “Địa ngục của Tomino” vẫn là một bài thơ gây tranh cãi, được coi như một trong những truyền thuyết đô thị đáng sợ nhất Nhật Bản. Mời quý độc giả xem video: Jiro Ono - bậc thầy sushi Nhật Bản. Nguồn: VTV1.

