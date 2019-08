Bên trong 'thủ đô UFO' ở Australia

"Chào mừng tới Wycliffe Well, thủ đô UFO của Australia" là nội dung một tấm biển báo bên lề một đường cao tốc dẫn tới thị trấn Wycliffe Well. Lãnh thổ Bắc thuộc Australia và giữa hai thành phố Tennant Creek và Alice Springs, thị trấn Wycliffe Well là nơi người ta dừng lại để mua khí gas, thực phẩm hoặc thuê phòng để nghỉ ngơi trong những chuyến đi dài ở vùng hoang mạc Australia. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Wycliffe Well là một trung tâm cung cấp thực phẩm cho quân đội. Sau chiến tranh, do đường cao tốc kéo dài tới những vùng xa xôi, thị trấn trở thành nơi cung cấp nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác cho khách qua đường. "Hãy cẩn thận. Tiến lên một cách thận trọng. Bãi đáp của UFO ở phía trước", là nội dung của một tấm biển bên lề đường dẫn tới thị trấn. Mối liên hệ giữa Wycliffe Well với vật thể bay không xác định (UFO) bắt đầu trong Đại chiến Thế giới thứ hai. Hồi ấy nhiều binh sĩ ở thị trấn thường xuyên thấy những vật thể bay không xác định (UF0) vào ban đêm. Những bài báo về UFO trên tường của một ngôi nhà trong thị trấn. Những câu chuyện về UFO phổ biến đến nỗi mọi người ghi chúng vào một cuốn sách rồi đặt nó ở một nhà hàng để mọi người có thể tham khảo. Nhưng vào năm 1990, kẻ gian đã lấy cuốn sách. Sau đó người dân tiếp tục chép những câu chuyện về UFO vào cuốn sách mới. Công viên Giải trí Wycliffe Well đã ra đời tại thị trấn với chủ đề chính là đĩa bay, người ngoài hành tinh. Trong cuốn sách mỏng dành cho du khách, ban lãnh đạo công viên khẳng định UFO thường xuyên đáp xuống Wycliffe Well nên du khách có thể thấy chúng nếu họ chịu khó thức khuya. Những hình vẽ, tượng về UFO và người ngoài hành tinh xuất hiện khắp nơi trong công viên. Người chủ công viên còn khẳng định ông có đủ mọi loại bia đang tồn tại ở Australia. "Có lẽ sự đa dạng của bia là lý do các UFO viếng thăm thị trấn", ông bình luận.

"Chào mừng tới Wycliffe Well, thủ đô UFO của Australia" là nội dung một tấm biển báo bên lề một đường cao tốc dẫn tới thị trấn Wycliffe Well. Lãnh thổ Bắc thuộc Australia và giữa hai thành phố Tennant Creek và Alice Springs, thị trấn Wycliffe Well là nơi người ta dừng lại để mua khí gas, thực phẩm hoặc thuê phòng để nghỉ ngơi trong những chuyến đi dài ở vùng hoang mạc Australia. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Wycliffe Well là một trung tâm cung cấp thực phẩm cho quân đội. Sau chiến tranh, do đường cao tốc kéo dài tới những vùng xa xôi, thị trấn trở thành nơi cung cấp nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác cho khách qua đường. "Hãy cẩn thận. Tiến lên một cách thận trọng. Bãi đáp của UFO ở phía trước", là nội dung của một tấm biển bên lề đường dẫn tới thị trấn. Mối liên hệ giữa Wycliffe Well với vật thể bay không xác định (UFO) bắt đầu trong Đại chiến Thế giới thứ hai. Hồi ấy nhiều binh sĩ ở thị trấn thường xuyên thấy những vật thể bay không xác định (UF0) vào ban đêm. Những bài báo về UFO trên tường của một ngôi nhà trong thị trấn. Những câu chuyện về UFO phổ biến đến nỗi mọi người ghi chúng vào một cuốn sách rồi đặt nó ở một nhà hàng để mọi người có thể tham khảo. Nhưng vào năm 1990, kẻ gian đã lấy cuốn sách. Sau đó người dân tiếp tục chép những câu chuyện về UFO vào cuốn sách mới. Công viên Giải trí Wycliffe Well đã ra đời tại thị trấn với chủ đề chính là đĩa bay, người ngoài hành tinh. Trong cuốn sách mỏng dành cho du khách, ban lãnh đạo công viên khẳng định UFO thường xuyên đáp xuống Wycliffe Well nên du khách có thể thấy chúng nếu họ chịu khó thức khuya. Những hình vẽ, tượng về UFO và người ngoài hành tinh xuất hiện khắp nơi trong công viên. Người chủ công viên còn khẳng định ông có đủ mọi loại bia đang tồn tại ở Australia. "Có lẽ sự đa dạng của bia là lý do các UFO viếng thăm thị trấn", ông bình luận.