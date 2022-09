Bất ngờ người Tây Tạng sở hữu “siêu năng lực” từ... loài người khác

Công trình được thực hiện bởi nhóm khoa học gia từ Đại học California ở Davis (UC Davis), vừa công bố trên tạp chí khoa học Trends in Ecology and Evolution. Nghiên cứu cho thấy người Denisovans đã đến với cao nguyên Tây Tạng từ 160.000 năm về trước và đã có tới 2 thời kỳ cộng đồng Denisovans lẫn cộng đồng Homo sapiens (tức loài người hiện đại chúng ta) có sự giao lưu, nảy sinh các cuộc hôn phối dị chủng. Người Tây Tạng sống cực kỳ khỏe mạnh ở nơi khắc nghiệt và thiếu oxy nhờ thừa hưởng "siêu năng lực" từ một loài người đã tuyệt chủng. Những vị tổ tiên khác loài đã truyền lại một số gene đặc biệt cho những người con gái mang 2 dòng máu. Những người phụ nữ này tiếp tục mang nguồn gene quý truyền cho các thế hệ Homo sapiens Tây Tạng sau này, duy trì cho đến nay - khoảng 20.000 - 30.000 năm sau khi các vị tổ tiên khác loài bị tuyệt chủng. Những gene này cho phép người Tây Tạng có khả năng thích ứng với độ cao, thở tốt, sống khỏe với lượng oxy rất thấp trên cao nguyên Tây Tạng. Đây cũng là những gene độc nhất vô nhị, không cộng đồng Homo sapiens nào khác có được. Tây Tạng nổi tiếng là một vùng cao nguyên khắc nghiệt, nơi hầu hết người ngoài tìm đến đều gặp rắc rối sức khỏe nghiêm trọng do thiếu oxy. Theo tờ Phys.org, yếu tố chính tạo ra siêu năng lực chính là gene Endothelia Pas1 (EPAS1), giúp cải thiện đáng kể sự lưu thông oxy trong máu, phổ biến ở người Tây Tạng và nữ giới Siberia hiện đại. Một phiên bản cổ đại rất giống gene này đã được tìm thấy khi các nhà khoa học tìm được DNA ti thể, chiết xuất từ xương ngón tay cái của một thiếu nữ Denisovans được phát hiện ở dãy núi Altai, Siberia. Theo Acient Origins, các bằng chứng định cư cho thấy người Denisovans đã chiếm lĩnh cao nguyên Tây Tạng từ 160.000 năm trước, trong khi người hiện đại lần lượt đến theo 3 nhóm, vào các thời điểm 40.000, 16.000 và 8.000 năm trước. Chính nhóm Homo sapiens đầu tiên đến Tây Tạng đã được truyền cho "siêu năng lực" này. >>>Xem thêm video: Vẻ đẹp của thành phố Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc (Nguồn: VOVTV).

