Bật nắp quan tài, khiếp vía thứ này trên thi hài Từ Hy Thái hậu

Từ Hy Thái Hậu là một nhân vật quyền lực nổi tiếng của nhà Thanh. Trước khi qua đời, bà đã chuẩn bị cho mình nơi an nghỉ ngàn thu vô cùng bề thế. Cụ thể, Từ Hy Thái Hậu cho xây dựng lăng mộ lớn dành cho bản thân sau khi qua đời ở Định Đông Lăng thuộc núi Mã Lan, huyện Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc. Theo đó, khi qua đời vào năm 1908, Từ Hy Thái Hậu được chôn cất cùng vô số bảo vật, của cải giá trị trong lăng mộ đã chuẩn bị từ trước.Lăng mộ Từ Hy Thái Hậu trở thành mục tiêu dòm ngó của những kẻ trộm mộ. Vào tháng 7/1928, Tôn Điện Anh - tướng quân phiệt thời Dân Quốc dẫn dắt nhóm trộm mộ đột nhập vào nơi an nghỉ của Từ Hy thái hậu. Theo đó, nhóm trộm mộ đã lấy đi vô số bảo vật trong lăng mộ. Thế nhưng, nhóm mộ tặc của Tôn Điện Anh bỏ lại tấm chăn phủ trên thi hài của Từ Hy thái hậu. Nó có kích thước khoảng 3m2. Các chuyên gia cho hay tấm chăn trên được các thợ thủ công làm tỉ mỉ khi được thêu 25.000 chữ về bộ kinh Đà La Ni bằng những sợi chỉ vàng. Thêm nữa, tấm chăn phủ thi hài Từ Hy thái hậu được đính 820 viên ngọc trai. Nhóm trộm mộ đã lấy đi toàn bộ số ngọc trai rồi bỏ lại tấm chăn phủ trên thi hài của Từ Hy thái hậu tại một góc trong lăng mộ. Do vậy, bảo vật này còn tới ngày nay và được các chuyên gia tiến hành sửa chữa bởi những giá trị văn hóa - lịch sử mà nó lưu giữ. Mời quý độc giả xem video: Chuyện về người lính bên lăng mộ Đại tướng (nguồn: VTC10).

