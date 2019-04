Bằng chứng cực sốc dấu vết người ngoài hành tinh trên trái đất

Nhân viên công ty United Fruit tiến hành dọn dẹp làm sạch khu rừng nhiệt đới Costa Rica để trồng chuối vào những năm 1930. Trong lúc làm việc, họ phát hiện ra những khối đá hình cầu có kích thước lớn bị chôn vùi trong đất. Về sau, người ta dịch chuyển những khối đá hình cầu bí ẩn trên để làm vật trang trí trên cỏ của các tòa nhà, công ty trên khắp Costa Rica. Theo đó, nhiều khối đá hình cầu bị vỡ trong quá trình di chuyển. Cũng có khối đá bị con người làm vỡ một cách có chủ ý vì cho rằng bên trong có chứa kho báu giá trị. Khi chính quyền can thiệp, hàng chục khối đá hình cầu bị phá hủy. Trong nhiều thập kỷ tiếp theo, các chuyên gia đã khai quật được 300 khối đá hình cầu nằm ở khu vực đồng bằng sông Diquis. Những khối đá hình cầu này có kích thước đường kính từ vài cm đến hơn 2m và nặng tới 15 tấn. Một số khối đá vẫn còn nguyên vẹn ở vị trí ban đầu. Tuy nhiên, nhiều khối đá bị hư hỏng do xói mòn, nạn cháy rừng và phá hoại. Theo các chuyên gia, nhiều khối đá này có khả năng được tạo ra vào khoảng năm 600 sau công nguyên. Một số khối đá còn lại có niên đại sau năm 1000 sau công nguyên. Các chuyên gia gặp nhiều khó khăn trong việc xác định tuổi của những khối đá này. Cho đến nay, chúng được tạo ra vào thời điểm cụ thể nào vẫn là bí ẩn lớn. Những khối đá hình cầu gây chú ý với bề mặt nhẵn bóng. Không ai biết chúng được tạo ra với mục đích gì. Trước những bí ẩn về khối đá khổng lồ trên, nhiều giả thuyết được đưa ra. Trong số này, một số người cho rằng những khối đá trên do người ngoài hành tinh tạo ra. Đây chỉ là giả thuyết. Công chúng hy vọng các chuyên gia, nhà khoa học có thể sớm giải mã những bí ẩn về khối đá khổng lồ ở Costa Rica. Mời độc giả xem video: Bí ẩn dàn siêu xe bị lãng quên trong rừng (nguồn: VTC14)

Nhân viên công ty United Fruit tiến hành dọn dẹp làm sạch khu rừng nhiệt đới Costa Rica để trồng chuối vào những năm 1930. Trong lúc làm việc, họ phát hiện ra những khối đá hình cầu có kích thước lớn bị chôn vùi trong đất. Về sau, người ta dịch chuyển những khối đá hình cầu bí ẩn trên để làm vật trang trí trên cỏ của các tòa nhà, công ty trên khắp Costa Rica. Theo đó, nhiều khối đá hình cầu bị vỡ trong quá trình di chuyển. Cũng có khối đá bị con người làm vỡ một cách có chủ ý vì cho rằng bên trong có chứa kho báu giá trị. Khi chính quyền can thiệp, hàng chục khối đá hình cầu bị phá hủy. Trong nhiều thập kỷ tiếp theo, các chuyên gia đã khai quật được 300 khối đá hình cầu nằm ở khu vực đồng bằng sông Diquis. Những khối đá hình cầu này có kích thước đường kính từ vài cm đến hơn 2m và nặng tới 15 tấn. Một số khối đá vẫn còn nguyên vẹn ở vị trí ban đầu. Tuy nhiên, nhiều khối đá bị hư hỏng do xói mòn, nạn cháy rừng và phá hoại. Theo các chuyên gia, nhiều khối đá này có khả năng được tạo ra vào khoảng năm 600 sau công nguyên. Một số khối đá còn lại có niên đại sau năm 1000 sau công nguyên. Các chuyên gia gặp nhiều khó khăn trong việc xác định tuổi của những khối đá này. Cho đến nay, chúng được tạo ra vào thời điểm cụ thể nào vẫn là bí ẩn lớn. Những khối đá hình cầu gây chú ý với bề mặt nhẵn bóng. Không ai biết chúng được tạo ra với mục đích gì. Trước những bí ẩn về khối đá khổng lồ trên, nhiều giả thuyết được đưa ra. Trong số này, một số người cho rằng những khối đá trên do người ngoài hành tinh tạo ra. Đây chỉ là giả thuyết. Công chúng hy vọng các chuyên gia, nhà khoa học có thể sớm giải mã những bí ẩn về khối đá khổng lồ ở Costa Rica. Mời độc giả xem video: Bí ẩn dàn siêu xe bị lãng quên trong rừng (nguồn: VTC14)