Ba yêu quái nào khiến Tôn Ngộ Không không dám thẳng tay tiêu diệt?

Trong tác phẩm "Tây du ký", thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh gặp vô số khó khăn, nguy hiểm. Nguyên do là bởi có nhiều yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng. Theo đó, Tôn Ngộ Không với pháp lực cao cường đã tiêu diệt nhiều yêu quái. Thế nhưng, Tề Thiên Đại Thánh không thể tiêu diệt 3 yêu quái dù rất muốn. Nguyên do là bởi những yêu quái này do do Quan Âm Bồ Tát sắp đặt. Chúng đại diện cho tâm - ý - chí của người tu hành trên con đường học Đạo. Yêu quái đầu tiên mà Tôn Ngộ Không có muốn tiêu diệt nhưng cũng không thể diệt trừ là Hắc Hùng Tinh hay còn gọi là yêu quái Gấu Đen. Yêu tinh này đã trộm cà sa của Đường Tăng để đi dự hội nghị áo Phật. Khác với nhiều yêu quái xấu xa muốn ăn thịt Đường Tăng, Hắc Hùng Tinh không có ý sát sinh mà chỉ tmột lòng yêu thích áo cà sa. Thêm nữa, Tôn Ngộ Không dù có 72 phép biến hóa nhưng vẫn không thể đánh bại Hắc Hùng Tinh nên đã phải tìm Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ. Hắc Hùng Tinh đại diện cho dục tính tham lam. Đây chính là thử thách diệt trừ dục vọng mà thầy trò Đường Tăng phải vượt qua trên đường thỉnh kinh. Sau khi thu phục được Hắc Hùng Tinh và lấy lại được áo cà sa, Bồ Tát đội lên đầu yêu quái này một chiếc vòng. Chiếc vòng đó có tên Cấm cô nhi ám chỉ những giới hạn cấm dục của người tu hành. Về sau, Hắc Hùng Tinh được Quan Âm Bồ Tát thu nhận làm đệ tử. Yêu quá này trở thành Hộ Sơn tướng quân. Yêu quái thứ hai mà Tôn Ngộ Không không thể diệt trừ là Hoàng Phong Quái. Biết một số phép thuật lợi hại, yêu quái này còn sử dụng bụi kim tuyến khiến Tề Thiên Đại Thánh bị mù khi giao đấu. Tôn Ngộ Không phải xin vị thuốc có tên Cao 3 hoa 9 hạt của Lão Mẫu hoà với nước Cam Lộ để chữa mắt. Về nguồn gốc, Hoàng Phong Quái vốn là con chuột vàng trên núi Phật. Nó ăn trộm Lưu ly dầu đèn của Quan Âm Bồ Tát rồi trốn xuống núi Hoàng Phong muốn chặn đường, ăn thịt Đường Tăng. Cuối cùng, Hoàng Phong Quái bị thu phục. Việc yêu quái này chặn đường là một bài kiểm tra khảo nghiệm lòng kiên định của 4 thầy trò Đường Tăng do Phật Tổ sắp xếp. Rết tinh cả gan đầu độc thầy trò Đường Tăng nhưng Tôn Ngộ Không cũng không thể diệt trừ. Nó là sư huynh của 7 con nhện tinh ở Bàn Tơ động. Trên cơ thể của rết tinh có ngàn con mắt. Mỗi con mắt phát ra một tia hào quang khiến Tôn Ngộ Không rất vất vả để đánh bại. Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị ra tay đánh chết rết tinh thì Tì Lam Bà Bồ Tát xin tha mạng và đưa nó về làm nhiệm vụ giữ cửa. Mời độc giả xem video: Cận cảnh “đôi môi” ấm áp, ngọt ngào đang gây sốt ở Trung Quốc. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

