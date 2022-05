Ba miền Việt Nam năm 1992 qua ống kính Pool Renault (2)

Một con đường lầy lội ở khu vực Chợ Lớn, TP HCM nhìn từ trên cao, Việt Nam năm 1992. Pool Renault / Rieger /Gamma-Rapho via Getty Images. Xác trực thăng Mỹ ở khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, TP. HCM năm 1992. Lăng vua Khải Định ở Huế năm 1992. Trong một lớp mầm non ở Hội An. Các nữ Phật tử trong chính điện của Tam Thai, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Người phụ nữ trên Quốc lộ 1, giữa Đà Nẵng và Nha Trang. Những con thuyền đánh cá ở khu vực cửa sông Cái, Nha Trang. Người bán bánh mì dạo đứng cạnh chiếc xe buýt Renault Goélette của Pháp tại Nha Trang. Các nữ sinh mặc áo dài cùng áo len rảo bộ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, trước chợ Đà Lạt, TP Đà Lạt. Khung cảnh non nước Ninh Bình. Vịnh Hạ Long trong ánh tà dương. Dân chài kéo lưới bên bờ vịnh. Chiếc xe Citroen bóng lộn của Pháp tại Mỹ Tho. Một bãi biển hoang sơ ở Phú Quốc. Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

