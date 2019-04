Ảnh: Sự thật tàn khốc trong trại tập trung cuối Thế chiến II

Một cậu bé người Đức đi bộ trên con đường với hàng trăm thi thể của các tù nhân trong trại tập trung của Đức Quốc xã nằm la liệt khắp nơi. Những người này chủ yếu đều chết vì đói. Một bác sĩ người Anh đang sử dụng thuốc trừ sâu DDT để diệt chấy rận trên đầu của các nữ tù nhân vừa được giải phóng khỏi trại tập trung Bergen Belsen của phát xít Đức. Những nữ tù nhân trong trại tập trung của Đức Quốc xã này đang bới rác để tìm thức ăn sau khi được tự do. Một lính canh gác của Đức đem thi thể của các tù nhân tới chôn ở một ngôi mộ tập thể trong trại tập trung Bergen Belsen. Những tù nhân yếu ớt và sắp chết nằm la liệt đằng sau một dãy nhà trong trại Bergen Belsen vừa được quân Đồng minh giải phóng. Cảnh tượng ám ảnh bên trong trại tập trung tử thần Bergen Belsen khi các binh lính nữ thuộc lực lượng SS - một tổ chức vũ trang của Đảng Quốc xã khiêng các thi thể tới một khu mộ tập thể dưới sự giám sát của quân Anh. Những thi thể gày gò chỉ còn da bọc xương bên trong trại tập trung Bergen Belsen khi Thế chiến thứ 2 kết thúc. Một hình ảnh thực tế khốc liệt ít người biết trong các trại tập trung tử thần của phát xít Đức sau khi chiến tranh kết thúc với những tù nhân đã chết hoặc đang chết dần chết mòn vì đói rét và bệnh tật. Những người lính Đức thuộc lực lượng SS khiêng các thi thể chất trên những chiếc xe tải dưới sự giám sát của quân Anh. Trong suốt Thế chiến thứ 2, khoảng gần 6 triệu người Do Thái đã thiệt mạng trong thảm họa diệt chủng kinh hoàng của phát xít Đức. Các bác sĩ người Anh sử dụng thuốc trừ sâu DDT để diệt chấy rận cho các tù nhân trong trại tập trung Bergen Belsen vừa được giải phóng. Những tù nhân trong trại tập trung của phát xít Đức đứng xếp hàng chờ nhận thức ăn sau khi được tự do. Những tù nhân trong các trại tập trung phải trải qua cuộc sống vô cùng khủng khiếp trước khi được quân Đồng minh giải thoát vào thời điểm Thế chiến thứ 2 kết thúc. Những chiếc xe tải chở đầy thi thể của các tù nhân trong trại tập trung Bergen Belsen. Thi thể của một tù nhân nằm trơ trọi giữa bãi đất trống trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Cảnh tượng bên trong trại tập trung của Đức Quốc xã được chụp vào tháng 4/1945./.

