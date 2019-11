Ảnh quý giá về nhà giáo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ

Thầy giáo - chiến sĩ dạy toán cho các đồng đội tại một lớp học ngay dưới chiến hào ở Vĩnh Linh, Quảng Trị năm 1960, một hình ảnh đáng nhớ về nhà giáo Việt Nam thời chiến. Ảnh: Getty Images. Giáo viên, sinh viên, công nhân viên... ở Đại học Bách Khoa ký đơn tham gia phong trào Ba Sẵn Sàng ở Hà Nội năm 1966. Ảnh: Getty Images. Một lớp học ngoài trời ở Hà Tây năm 1966. Ảnh: Associated Press Lớp học ở vùng sơ tán gần Hà Nội của sinh viên Đại học Giao thông, ngày 22/11/1967. Các chiến sĩ du kích trong lớp học ở vùng giải phóng, Quảng Trị năm 1973. Ảnh: Ishikawa Bunyo. Bên trong một lớp học trường cấp 1 xã Cam Lộc, Quảng Trị năm 1973. Ảnh: Ishikawa Bunyo. Cô giáo mầm non và các em bé tại một trường mầm non gần Hà Nội, tháng 3/1973. Ảnh: Corbis. Một lớp mầm non ở Hà Nội năm 1973. Ảnh: Corbis. Mời quý độc giả xem video: Văn hóa uống trà của người Việt xưa và nay. Nguồn: VTC.

