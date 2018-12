Ảnh đặc sắc Sài Gòn năm 1965 qua ống kính James Kidd

Đường Phan Chu Trinh, cửa Tây chợ Bến Thành, Sài Gòn năm 1965. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Giao lộ Phạm Hồng Thái - Lê Lai. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Bệnh viện Sài Gòn trên đại lộ Lê Lợi, nay là Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Góc Lê Lợi - Phan Bội Châu, phía cửa Đông chợ Bến Thành. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Đại lộ Lê Lợi, phía xa là Nhà hát Thành phố. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Tòa đô chánh Sài Gòn. Ảnh: Vietnam Center and Archive.Thương xá TAX ở giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Những chiếc xe hơi trên đường phố Sài Gòn giờ cao điểm. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Đường Trần Hưng Đạo, khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Đề Thám. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Pa-nô quảng cáo phim của rạp Nguyễn Văn Hảo trên đường Trần Hưng Đạo (nay là rạp Công Nhân). Ảnh: Vietnam Center and Archive. Khung cảnh ở bến Chương Dương, nhìn từ cầu Rạch Bần. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Đường Bến Chương Dương. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Trên cầu kho ở bến Chương Dương. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Nhà máy điện Chợ Quán trên Bến Hàm Tử, nhìn từ cầu Chữ Y. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

