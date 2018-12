Ảnh chất lừ về Sài Gòn năm 1966 của Donald F. Harrison

Nhà hát Thành phố, Sài Gòn năm 1966. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Khách sạn Astor ở ngã tư Tự Do - Nguyễn Văn Thinh, nay là ngã tư Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Ngã tư Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Trên đại lộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Từ đại lộ Nguyễn Huệ nhìn về phía Tòa đô chánh (nay là UBND TP HCM). Ảnh: Vietnam Center and Archive. Tòa nhà Kho bạc trên đại lộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao, phía phải là Thương xá TAX. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao, phía phải là Thương xá TAX. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Công trường Lam Sơn, đại lộ Lê Lợi nhìn từ trên cao. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Đại lộ Lê Lợi, từ ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Huệ hướng về chợ Bến Thành. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Công viên trước Dinh Độc Lập. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Trụ sở Tòa án Sài Gòn. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Khung cảnh bên ngoài cư xá sĩ quan Mỹ ở Tân Sơn Nhất. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Quán bar trên đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi). Ảnh: Vietnam Center and Archive. Một cửa hàng mỹ nghệ ở trung tâm Sài Gòn. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Bến xe đò đường Phan Văn Hùm. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Trên đường Lê Lai. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Trên đường Lê Lai. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Một góc căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Một góc căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Khu vực nhà ga dân sự của sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Nhà thờ do quân đội quản lý ở căn cứ Tân Sơn Nhất. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

