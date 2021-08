Ẩn số chuyến thăm Mỹ năm 1959 của nhà lãnh đạo Liên Xô

Vào ngày15/9/1959 nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến nước Mỹ, đối thủ "không đội trời chung" của Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh. Những ngày đầu tiên trong chuyến thăm của vị nguyên thủ Liên Xô có sự pha trộn giữa những cuộc chiêu đãi xa hoa, các chuyến tham quan lý thú và một vài giây phút căng thẳng. Khi đến thăm Los Angeles, Nikita Khrushchev đã phẫn nộ bởi những bình luận của người đứng đầu hãng phim Twentieth Century Fox Studio và sau đó là cơn bực tức khi bị ngăn đến thăm Disneyland vì lý do an ninh. Đến ngày 25/9, nội dung chính trong chuyến thăm Mỹ của Khrushchev bắt đầu khi ông và Tổng thống Eisenhower gặp nhau tại Trại David ở Maryland để bắt đầu hai ngày tọa đàm về Chiến tranh Lạnh. Trước tọa đàm, Eisenhower bày tỏ mong muốn Liên Xô sẽ nhượng bộ trong một số vấn đề, đặc biệt là vấn đề Đức và Berlin. Khrushchev và đoàn tùy tùng của ông tỏ vẻ lạc quan về các cuộc đàm phán. Sau hai ngày gặp gỡ, hai nhà lãnh đạo đã ra một thông cáo chung. Thông cáo nói rằng cả hai bên “đồng ý rằng các cuộc thảo luận này rất hữu ích trong việc làm rõ lập trường của nhau về một số vấn đề”. Không có thỏa thuận hay hiệp ước cụ thể nào được đưa ra, nhưng cả hai quốc gia đã quyết tâm mở lại đàm phán về Berlin và các vấn đề khác liên quan đến trao đổi văn hóa và thương mại. Về cơ bản, chuyến đi Mỹ của Nikita Khrushchev đã đem lại một bầu không khí lạc quan và cởi mở cho mối quan hệ Xô - Mỹ. Đáng tiếc rắng điều này không kéo dài được bao lâu. Vào tháng 5/1960, Liên Xô đã bắn hạ một máy bay do thám U-2 của Mỹ trên không phận của mình và bắt giữ phi công. Chính quyền Eisenhower ban đầu chối bay trách nhiệm, và chỉ thừa nhận khi chứng cứ đã quá rõ ràng. Vụ việc này đã khiến cuộc họp thượng đỉnh dự kiến được tổ chức tại Geneva cũng như kế hoạch thăm Liên Xô của Eisenhower đã bị hủy bỏ. Hy vọng về sự “tan băng” trong quan hệ Xô – Mỹ đã tan thành mây khói. Mời quý độc giả xem video: Tổng thống Vladimir Putin sau 2 thập kỷ dẫn dắt nước Nga | VTV TSTC.

Vào ngày15/9/1959 nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến nước Mỹ, đối thủ "không đội trời chung" của Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh. Những ngày đầu tiên trong chuyến thăm của vị nguyên thủ Liên Xô có sự pha trộn giữa những cuộc chiêu đãi xa hoa, các chuyến tham quan lý thú và một vài giây phút căng thẳng. Khi đến thăm Los Angeles, Nikita Khrushchev đã phẫn nộ bởi những bình luận của người đứng đầu hãng phim Twentieth Century Fox Studio và sau đó là cơn bực tức khi bị ngăn đến thăm Disneyland vì lý do an ninh. Đến ngày 25/9, nội dung chính trong chuyến thăm Mỹ của Khrushchev bắt đầu khi ông và Tổng thống Eisenhower gặp nhau tại Trại David ở Maryland để bắt đầu hai ngày tọa đàm về Chiến tranh Lạnh. Trước tọa đàm, Eisenhower bày tỏ mong muốn Liên Xô sẽ nhượng bộ trong một số vấn đề, đặc biệt là vấn đề Đức và Berlin. Khrushchev và đoàn tùy tùng của ông tỏ vẻ lạc quan về các cuộc đàm phán. Sau hai ngày gặp gỡ, hai nhà lãnh đạo đã ra một thông cáo chung. Thông cáo nói rằng cả hai bên “đồng ý rằng các cuộc thảo luận này rất hữu ích trong việc làm rõ lập trường của nhau về một số vấn đề”. Không có thỏa thuận hay hiệp ước cụ thể nào được đưa ra, nhưng cả hai quốc gia đã quyết tâm mở lại đàm phán về Berlin và các vấn đề khác liên quan đến trao đổi văn hóa và thương mại. Về cơ bản, chuyến đi Mỹ của Nikita Khrushchev đã đem lại một bầu không khí lạc quan và cởi mở cho mối quan hệ Xô - Mỹ. Đáng tiếc rắng điều này không kéo dài được bao lâu. Vào tháng 5/1960, Liên Xô đã bắn hạ một máy bay do thám U-2 của Mỹ trên không phận của mình và bắt giữ phi công. Chính quyền Eisenhower ban đầu chối bay trách nhiệm, và chỉ thừa nhận khi chứng cứ đã quá rõ ràng. Vụ việc này đã khiến cuộc họp thượng đỉnh dự kiến được tổ chức tại Geneva cũng như kế hoạch thăm Liên Xô của Eisenhower đã bị hủy bỏ. Hy vọng về sự “tan băng” trong quan hệ Xô – Mỹ đã tan thành mây khói. Mời quý độc giả xem video: Tổng thống Vladimir Putin sau 2 thập kỷ dẫn dắt nước Nga | VTV TSTC.