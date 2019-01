4 con giáp đếm tiền sái tay, lộc bay đầy nhà nửa đầu năm 2019

1. Tuổi Mùi: Trời sinh tuổi Mùi vốn là những người siêng năng, chăm chỉ. Đối với người tuổi Mùi, gia đình luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Con giáp này dù tích cực năng nổ hoạt động bên ngoài nhưng vẫn luôn hướng về gia đình. Năm 2018 vừa qua người tuổi Mùi không đại phú đại quý nhưng cũng không tới nỗi chật vật. Họ dù không có nhiều bước tiến lớn nhưng vẫn hiếm khi phải lo lắng về vấn đề tiền bạc hay cơm ăn áo mặc hàng ngày. Tuổi Mùi vốn điểm đạm, biết linh hoạt xử lý mọi tình huống. Bước sang năm mới 2019, vận trình của họ hứa hẹn những chuyển biến đầy tích cực. Vì Kỷ Hợi là năm tam hợp với tuổi Mùi, nên dù làm bất cứ điều gì con giáp này cũng dễ gặp may mắn. Ngay từ những tháng đầu năm Kỷ Hợi, người tuổi Mùi sẽ cảm nhận được sự thay đổi một cách rõ rệt khi nhiều tin vui ập đến. Đặc biệt, nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh còn có thể gây dựng được sự nghiệp cơ ngơi ổn định. 2. Tuổi Tuất: Trời sinh tuổi Tuất vốn thông minh nhanh nhẹn lại tài hoa, có nhân duyên tốt. Tuy nhiên năm 2018 con giáp này phạm Thái Tuế nên gặp phải không ít khó khăn trở ngại, dù nỗ lực nhưng kết quả không được như ý muốn. Tuy nhiên, bước sang năm 2019, ngay từ thời điểm đầu năm, tuổi Tuất sẽ có được nhiều biến chuyển theo chiều hướng tích cực. Vận trình của họ sẽ thuận lợi tới mức con giáp này phải bất ngờ. Theo tử vi, đầu năm 2019, người tuổi Tuất thực sự may mắn, tài lộc dồi dào, cuộc sống viên mãn. Họ có cơ hội làm giàu bằng chính năng lực của mình. Điều cần nhớ với bản mệnh là nỗ lực và dám nắm bắt cơ hội. Hoạnh tài và Chính tài cùng theo tuổi Tuất, con giáp này sẽ dễ dàng có được thành công, thu nhập chính cũng như phụ tăng tiến không ngừng. Không chỉ vậy, con giáp này còn gặp nhiều may mắn trong đường tình duyên nữa. Đào hoa nở tưng bừng, tuổi Tuất có được tình yêu mình hằng mong ước, người đã có gia đình thì hôn nhân viên mãn. 3. Tuổi Sửu: Tuổi Sửu vốn là những người chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ. Họ không sợ phải bỏ công bỏ sức tuy nhiên những người này lại thường khó có được thành công khi còn trẻ. Tuổi Sửu luôn làm việc luôn rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Tất cả sự nỗ lực của họ đều được đền đáp xứng đáng vào một thời điểm nhất định. Theo tử vi, bước sang năm 2019, những chú Trâu sẽ có cơ hội đón nhiều may mắn. Trong những tháng đầu năm nay, tuổi Sửu có được nhiều cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp. 6 tháng đầu năm sẽ là thời điểm cực vượng cho con giáp này, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo đến. Tiết kiệm là tốt, song tuổi Sửu chớ nên để đồng tiền nằm một chỗ. Hãy tìm cách đầu tư, khiến tiền sinh sôi nảy nở vì đây là thời điểm rất thuận lợi cho công việc của con giáp này. 4. Tuổi Dậu: Tuổi Dậu trời sinh vốn rất coi trọng ngoại hình. Họ thích được nhận lời khen ngợi, thậm chí là có chút sở thích phô trương. Họ chịu khó, sống chan hòa với mọi người nên cũng được nhiều người yêu quý. Theo tử vi, tuổi Dậu có duyên với tiền bạc, lại được Tài tinh bảo trợ nên cơ hội kiếm ra bội tiền cũng không có gì quá xa vời. Năm Kỷ Hợi 2019 họ thoát khỏi cục diện Hại Thái Tuế, vận khí chuyển mình, khởi sắc sang một tầm mới. Bản mệnh được cát tinh Văn Xương trợ vận, học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt, công việc nhiều may mắn và thuận lợi. Trong năm, tuổi Dậu có thể thử vận may bằng các hạng mục đầu tư, mua bán bất động sản. Đặc biệt ở các tháng 3, 6, 9 và 12 trong năm, tuổi Dậu vận trình hứa hẹn có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, bản mệnh hãy nhớ, chỉ nên đầu tư ở quy mô vừa phải, không nên mạo hiểm liều. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).

