3 nét tướng vàng mười, càng to càng giàu sang, phú quý

3 vị trí càng to càng đại phát. Người có bàn tay to: Theo nhân tướng học, người đàn ông có bàn tay to cho thấy họ có sức lao động, siêng năng, kèm theo đó là bản lĩnh. Nên dù có gặp khó khăn, thử thách họ cũng sẽ tìm cách, nhanh chóng vượt qua.

Từ đó đạt được thành công, kiếm được nhiều tiền để lo tốt cho cuộc sống. Vậy nên, người phụ nữ nào lấy được người đàn ông như vậy là rất diễm phúc, không sợ cơ cực. Người có tướng cằm to tròn: Trong thời hiện đại ai cũng nói cằm V-line là đẹp, rồi đến cả đàn ông cũng tin vậy đi thẩm mỹ cho đẹp. Nhưng lại không biết rằng cằm O-line, kiểu to tròn mới cân đối, thể hiện vận mệnh tốt, có tài lãnh đạo, có tiền bạc, địa vị trong xã hội. Hơn nữa, người đàn ông có tướng cằm to tròn thường rất bao dung, nên được nhiều người yêu quý. Do đó, khi cần giúp đỡ thì có người hỗ trợ ngay. Người có bàn chân to: Người đàn ông có bàn chân to cho thấy bước đi rất vững chãi, với tinh thần che chở cho những người mà họ yêu thương. Nói đúng nhất chính là trụ cột của gia đình. Vậy nên, ý thức được trách nhiệm của mình, họ luôn cố gắng kiếm tiền để vợ con được nhờ. Nhưng ưu điểm mà họ được vợ thương nhất, đó là biết san sẻ công việc gia đình, để vợ đỡ cực nhọc.



2 vị trí này nhỏ phá tướng cả đời điêu đứng. Người có tướng mũi nhỏ: Trong nhân tướng học tướng mũi tượng trưng cho cung tài bạch thể hiện sự giàu sang của một con người. Chính cái mũi này sẽ phá số, khiến chuyện không may cứ kéo đến.

Những người sở hữu tướng mũi nhỏ dù nỗ lực thế nào thì công việc làm ăn cũng thất bại, phá bỏ bao nhiêu cố gắng. Đã thế đường tình duyên cũng lận đận, sau bao lần hôn nhân đổ vỡ mới tìm được hạnh phúc thật sự. Tướng tai nhỏ dái tai mỏng: Một người có tướng tai nhỏ dái tai mỏng thường nghèo khổ về tiền bạc và yếu về sức khỏe. Những người này trong cuộc sống dù có nỗ lực gấp đôi gấp ba người khác thì thành quả nhận về cũng không được như mong muốn. Ngoài ra, số phận của những người này thường dễ gặp những tai ương bất ngờ, khiến cho cuộc sống đã khó khăn lại thêm phần túng quẫn. (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.



