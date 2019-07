3 con giáp quét sạch vận xui, sau tuổi 40 giàu lên khủng khiếp, nhà xe ầm ầm

1. Tuổi Tý: Nhắc đến những con giáp thành công muộn, đầu tiên phải kể đến những người tuổi Tý. Họ là người vốn trời sinh thông minh lanh lợi lại biết tận dụng thời cơ. Tuổi Tý thích đưuơng đầu với thử thách, sống đầy nhiệt huyết và đam mê. Tuy nhiên, con giáp này đôi khi lại quá tự trọng, dễ bị tổn thương về mặt tinh thần, vướng họa thị phi mà không hề hay biết. Trong cuộc đời của người tuổi Tý, có ba mốc quan trọng mà bản mệnh cần rất chú ý đó là 28, 36 và 43 tuổi. Đây là những cột mốc vận khí của người tuổi Tý khởi sắc mạnh mẽ. Nếu biết nắm bắt cơ hội và cư xử một cách khéo léo hơn, những chú Chuột sẽ thu được thành tựu lớn, tài lộc dồi dào. Song nói đến thời điểm đổi vận phải là quãng thời gian sau 40 tuổi, khi con giáp này thực sự chín chắn, trưởng thành. Sự thông minh trời cho cộng thêm sự kiên nhẫn được tôi luyện qua năm tháng, con giáp này sẽ bứt phá lên để đến với thành công, càng về trung niên vận trình càng suôn sẻ, cuộc sống sung túc, an nhàn. 2. Tuổi Sửu: Trong số 12 con giáp, trâu là con vật đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, sống có ước mơ, hoài bão và không ngại khó khăn, nguy hiểm. Làm việc với người tuổi Sửu, bạn sẽ thấy họ rất cẩn thận và khoa học. Họ thích chậm mà chắc, đảm bảo an toàn trong từng bước đi, nghiêm khắc với những luật lệ bản thân tự đưa ra. Tuy nhiên điều này đôi khi lại khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, càng vào trung vận, vận trình của con giáp này sẽ càng suôn sẻ bất ngờ khi những nỗ lực, cố gắng trong thời gian trước đều được đền đáp. Bản mệnh cũng biết hài hòa hơn trong cách cư xử, biết tận dụng các mối quan hệ một cách tốt hơn. Sau 40 tuổi, đa phần những người tuổi Sửu sẽ đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Họ rất coi trọng gia đình và sẽ lấy thành công để đem đến hạnh phúc cho những người mình yêu thương. 3. Tuổi Mùi: Cuộc đời của người tuổi Mùi nhìn chung không có quá nhiều biến động, thường tiến chậm mà chắc. Con giáp này vốn trời sinh có tính ôn hòa, sống chân thành với mọi người xung quanh, không thích bon chen, xô bồ. Họ là những người rất được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Tuổi Mùi là một trong những con giáp trời sinh vận số tốt, vượng phu ích tử. Với họ gia đình luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Họ còn là người đem lại cát khí cho cả gia đình, giúp bạn đời thành công, con cái hưởng lộc cha mẹ. Song lúc còn trẻ, con giáp này thường khá chật vật khi phải vất vả đây đó để lập nghiệp, tìm hướng đi cho cuộc đời. Mọi chuyện sẽ thay đổi khi bản mệnh bước qua tuổi 40. Đó là khi tuổi Mùi đại vận hưng vượng, tin vui tới liên tiếp. Những khó khăn, khúc mắc trong thời gian trước sẽ được giải quyết hoàn toàn trong thời gian này. Đây là lúc cả gia đình hạnh phúc êm đềm, sống cuộc đời an nhàn hưởng phúc bên con cháu. (*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

