22 “lu vàng” trong Tử Cấm Thành lộ sự thật choáng váng về Hòa Thân

Vào tháng 5/1900, liên quân 8 nước (gồm: Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản, Áo và Italy) đánh chiếm Bắc Kinh. Trong tình thế hỗn loạn đó, Từ Hi Thái hậu đã cùng hoàng đế Quang Tự và một số thân thích, cung nữ thái giám vội vã rời khỏi Tử Cấm Thành đến nơi khác lánh nạn. Do vậy, sau khi Bắc Kinh thất thủ, liên quân 8 nước đã tiến vào bên trong Tử Cấm Thành và lấy đi vô số văn vật, ngọc ngà châu báu giá trị mà hoàng thất nhà Thanh không thể mang đi hết. Trong số này, binh sĩ liên quân 8 nước để ý tới 22 chiếc "lu vàng" trong hoàng cung. Những chiếc lu này có kích thước khá lớn, nặng vài tấn và được chế tác khá tinh xảo. Thế nhưng, khi kiểm tra kỹ, họ phát hiện những chiếc lu đó không được đúc bằng vàng ròng. Thực tế, chúng là những chiếc lu đồng mạ vàng. Do vậy, binh sĩ liên quân 8 nước đã cạo sạch lớp vàng được mạ bên ngoài số lu trên. Điều này vô tình vạch trần thủ đoạn tham ô của Hòa Thân. Bởi lẽ, trong thời gian trị vì, hoàng đế Càn Long đã hạ lệnh đúc 22 chiếc lu lớn bằng vàng đặt trong Tử Cấm Thành. Số lu này được vua Càn Long cho đúc nhằm thể hiện sự giàu có của nhà Thanh. Đồng thời, những chiếc lu này được đặt trong cung để đựng nước. Chúng được dùng để dập lửa khi xảy ra hỏa hoạn. Số lu này được vua Càn Long cho đúc nhằm thể hiện sự giàu có của nhà Thanh. Đồng thời, những chiếc lu này được đặt trong cung để đựng nước. Chúng được dùng để dập lửa khi xảy ra hỏa hoạn. Nắm quyền phụ trách công việc đúc lu, Hòa Thân đã nảy ra ý tưởng kiếm được khoản tiền lớn bằng việc đúc lu bằng đồng thau rồi sau đó mạ vàng ở lớp ngoài. Nhờ vậy, tham quan này đút túi riêng rất nhiều tiền và càng trở nên giàu có hơn. Sự thật về 22 chiếc lu này hé lộ một trong những thủ đoạn tham ô của Hòa Thân - một trong những đại tham quan khét tiếng nhất trong lịch sử phong kiến nhà Thanh cũng như Trung Quốc. Mời độc giả xem video: Phát minh thay đổi thế giới của phương Tây ra đời ở Trung Quốc?. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

