16 hình ảnh lịch sử có thể khiến bạn choáng váng

Cùng nhìn lại những bức ảnh lịch sử ghi dấu những sự kiện đáng chú ý trên thế giới. Di dời tòa nhà chung cư 7,600 tấn bằng thủy lực, 1987. Gypsies sử dụng một con gấu như một masseur, 1946. Cân bằng nhào lộn trên đỉnh tòa nhà Empire State, 1934. Bức ảnh này cho thấy các nhào lộn Jarley Smith, Jewell Waddek, và Jimmy Kerrigan thực hiện một hành động cân bằng liều mạng trên một mỏm đá của Tòa nhà Empire State ở Manhattan vào ngày 21 tháng 8 năm 1934.Ảnh cưới về cuộc hôn nhân đầu tiên của Marilyn Monroe khi cô mới 16 tuổi, 1942. Khi Ronald Reagan là một diễn viên Hollywood, 1941. Trước khi trở thành tổng thống 40 được yêu thích nhất của Hoa Kỳ, Ronald Reagan là một diễn viên ở Hollywood xuất hiện trong hơn 50 bộ phim. Một máy tính đánh bại một nhà vô địch cờ vua trị vì lần đầu tiên, 1997. Trong trận tái đấu giữa Garry Kasparov và siêu máy tính chơi cờ vua được cập nhật Deep Blue , Deep Blue trở thành hệ thống máy tính đầu tiên đánh bại một nhà vô địch thế giới trị vì trong một trận đấu dưới sự kiểm soát thời gian giải đấu cờ tiêu chuẩn. Định vị âm thanh,1914-1918. Quân đội Mỹ đã sử dụng một bộ định vị âm thanh mới được phát triển gắn trên một nền tảng bánh. Những điều này sau này trở nên mơ hồ do sự phát triển của radar vào những năm 1940. Ảnh chụp dưới nước, năm 1938. Bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Mỹ Bruce Mozert . Ông được coi là người tiên phong của nhiếp ảnh dưới nước. Mọi người ở New York năm 1939 đều đội mũ. Bức ảnh duy nhất được biết đến của một con ngựa vằn ở Sở thú London, 1870. Một Greta Garbo khó chịu khi đặt chân với Lion Lion của MGM, 1926. Trò chơi cờ vua ở St.Petersburg (sau đó là Leningrad) ở Nga, 1924. “Ham the Astrochimp”, con tinh tinh đầu tiên được phóng vào vũ trụ, 1961. Cư dân của Tây Berlin nâng con cái của họ để cho ông bà của họ sống ở phía Đông của Bức tường Berlin, 1961. Bồi bàn phục vụ bữa ăn trưa cho các thợ chế tạo thép xây dựng khách sạn Waldorf-Astoria trên Đại lộ Park ở NYC, 1930. Chim bồ câu được trang bị camera để chụp ảnh trên không, năm 1908.

