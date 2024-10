15 bộ phim kinh điển thế kỷ 20: Không xem phí cả cuộc đời

1. Công dân Kane (Citizen Kane - 1941). Đạo diễn: Orson Welles. Tóm tắt: Câu chuyện về cuộc đời của Charles Foster Kane, một nhà báo và nhà sản xuất phim giàu có, qua đó khám phá những bí mật và khát khao của con người. Ảnh: Pinterest. 2. Casablanca (1942). Đạo diễn: Michael Curtiz. Tóm tắt: Bối cảnh trong Thế chiến II, phim xoay quanh một quán bar ở Casablanca (Morocco) và mối tình giữa Rick Blaine và Ilsa Lund. Ảnh: Pinterest. 3. Cuốn theo chiều gió (Gone with the Wind - 1939). Đạo diễn: Victor Fleming. Tóm tắt: Một câu chuyện tình lãng mạn giữa Scarlett O'Hara và Rhett Butler trong bối cảnh nội chiến Mỹ. Ảnh: Pinterest. 4. Kẻ tâm thần (Psycho - 1960). Đạo diễn: Alfred Hitchcock. Tóm tắt: Một bộ phim kinh dị tâm lý về một người phụ nữ trẻ và những sự kiện kỳ lạ xảy ra tại một khách sạn do một người đàn ông bí ẩn điều hành. Ảnh: Pinterest. 5. Bố Già (The Godfather - 1972). Đạo diễn: Francis Ford Coppola. Tóm tắt: Huyền thoại của gia đình mafia Corleone, bộ phim khám phá quyền lực, sự phản bội và gia đình trong thế giới tội phạm. Ảnh: Pinterest. 6. Bản danh sách của Schindler (Schindler's List - 1993). Đạo diễn: Steven Spielberg. Tóm tắt: Dựa trên câu chuyện có thật của Oskar Schindler, người đã cứu hàng nghìn người Do Thái khỏi sự diệt chủng trong Thế chiến II. Ảnh: Pinterest. 7. Phù thủy xứ Oz (The Wizard of Oz - 1939). Đạo diễn: Victor Fleming. Tóm tắt: Câu chuyện phiêu lưu của Dorothy và những người bạn trong thế giới kỳ diệu của Oz. Ảnh: Pinterest. 8. 2001: Chuyến du hành không gian (2001: A Space Odyssey - 1968). Đạo diễn: Stanley Kubrick. Tóm tắt: Một hành trình không gian khám phá mối liên hệ giữa con người và công nghệ, nổi bật với những hình ảnh ấn tượng và âm nhạc tuyệt vời. Ảnh: Pinterest. 9. Lawrence xứ Ả Rập (Lawrence of Arabia - 1962). Đạo diễn: David Lean. Tóm tắt: Câu chuyện về T.E. Lawrence, người lính Anh tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên và cuộc nổi dậy của Ả Rập. Ảnh: Pinterest. 10. Bắc Tây Bắc (North by Northwest - 1959). Đạo diễn: Alfred Hitchcock. Tóm tắt: Bộ phim giật gân về một người đàn ông vô tình bị cuốn vào một âm mưu gián điệp. Ảnh: Pinterest. 11. Sinh viên tốt nghiệp (The Graduate - 1967). Đạo diễn: Mike Nichols. Tóm tắt: Câu chuyện của một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, mối tình với một phụ nữ đã kết hôn và sự tìm kiếm bản thân. Ảnh: Pinterest. 12. Bay qua tổ chim cúc cu (One Flew Over the Cuckoo's Nest - 1975). Đạo diễn: Milos Forman. Tóm tắt: Một người đàn ông giả vờ điên để tránh án tù, nhưng lại đối mặt với sự tàn nhẫn trong một bệnh viện tâm thần. Ảnh: Pinterest. 13. Tiếng tơ đồng (The Sound of Music - 1965). Đạo diễn: Robert Wise. Tóm tắt: Một câu chuyện âm nhạc về một cô giáo trẻ đến dạy cho một gia đình tại Áo trong thời kỳ phát xít. Ảnh: Pinterest. 14. Sàn đấu sinh tử (Fight Club - 1999). Đạo diễn: David Fincher. Tóm tắt: Một người đàn ông bị sa lầy trong cuộc sống tiêu dùng gặp một người đàn ông bí ẩn và cùng thành lập một câu lạc bộ chiến đấu. Ảnh: Pinterest. 15. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence of the Lambs - 1991). Đạo diễn: Jonathan Demme. Tóm tắt: Một nữ đặc vụ FBI hợp tác với một tên giết người hàng loạt để bắt một kẻ giết người khác. Ảnh: Pinterest.

1. Công dân Kane (Citizen Kane - 1941). Đạo diễn: Orson Welles. Tóm tắt: Câu chuyện về cuộc đời của Charles Foster Kane, một nhà báo và nhà sản xuất phim giàu có, qua đó khám phá những bí mật và khát khao của con người. Ảnh: Pinterest. 2. Casablanca (1942). Đạo diễn: Michael Curtiz. Tóm tắt: Bối cảnh trong Thế chiến II, phim xoay quanh một quán bar ở Casablanca (Morocco) và mối tình giữa Rick Blaine và Ilsa Lund. Ảnh: Pinterest. 3. Cuốn theo chiều gió (Gone with the Wind - 1939). Đạo diễn: Victor Fleming. Tóm tắt: Một câu chuyện tình lãng mạn giữa Scarlett O'Hara và Rhett Butler trong bối cảnh nội chiến Mỹ. Ảnh: Pinterest. 4. Kẻ tâm thần (Psycho - 1960). Đạo diễn: Alfred Hitchcock. Tóm tắt: Một bộ phim kinh dị tâm lý về một người phụ nữ trẻ và những sự kiện kỳ lạ xảy ra tại một khách sạn do một người đàn ông bí ẩn điều hành. Ảnh: Pinterest. 5. Bố Già (The Godfather - 1972). Đạo diễn: Francis Ford Coppola. Tóm tắt: Huyền thoại của gia đình mafia Corleone, bộ phim khám phá quyền lực, sự phản bội và gia đình trong thế giới tội phạm. Ảnh: Pinterest. 6. Bản danh sách của Schindler (Schindler's List - 1993). Đạo diễn: Steven Spielberg. Tóm tắt: Dựa trên câu chuyện có thật của Oskar Schindler, người đã cứu hàng nghìn người Do Thái khỏi sự diệt chủng trong Thế chiến II. Ảnh: Pinterest. 7. Phù thủy xứ Oz (The Wizard of Oz - 1939). Đạo diễn: Victor Fleming. Tóm tắt: Câu chuyện phiêu lưu của Dorothy và những người bạn trong thế giới kỳ diệu của Oz. Ảnh: Pinterest. 8. 2001: Chuyến du hành không gian (2001: A Space Odyssey - 1968). Đạo diễn: Stanley Kubrick. Tóm tắt: Một hành trình không gian khám phá mối liên hệ giữa con người và công nghệ, nổi bật với những hình ảnh ấn tượng và âm nhạc tuyệt vời. Ảnh: Pinterest. 9. Lawrence xứ Ả Rập (Lawrence of Arabia - 1962). Đạo diễn: David Lean. Tóm tắt: Câu chuyện về T.E. Lawrence, người lính Anh tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên và cuộc nổi dậy của Ả Rập. Ảnh: Pinterest. 10. Bắc Tây Bắc (North by Northwest - 1959). Đạo diễn: Alfred Hitchcock. Tóm tắt: Bộ phim giật gân về một người đàn ông vô tình bị cuốn vào một âm mưu gián điệp. Ảnh: Pinterest. 11. Sinh viên tốt nghiệp (The Graduate - 1967). Đạo diễn: Mike Nichols. Tóm tắt: Câu chuyện của một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, mối tình với một phụ nữ đã kết hôn và sự tìm kiếm bản thân. Ảnh: Pinterest. 12. Bay qua tổ chim cúc cu (One Flew Over the Cuckoo's Nest - 1975). Đạo diễn: Milos Forman. Tóm tắt: Một người đàn ông giả vờ điên để tránh án tù, nhưng lại đối mặt với sự tàn nhẫn trong một bệnh viện tâm thần. Ảnh: Pinterest. 13. Tiếng tơ đồng (The Sound of Music - 1965). Đạo diễn: Robert Wise. Tóm tắt: Một câu chuyện âm nhạc về một cô giáo trẻ đến dạy cho một gia đình tại Áo trong thời kỳ phát xít. Ảnh: Pinterest. 14. Sàn đấu sinh tử (Fight Club - 1999). Đạo diễn: David Fincher. Tóm tắt: Một người đàn ông bị sa lầy trong cuộc sống tiêu dùng gặp một người đàn ông bí ẩn và cùng thành lập một câu lạc bộ chiến đấu. Ảnh: Pinterest. 15. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence of the Lambs - 1991). Đạo diễn: Jonathan Demme. Tóm tắt: Một nữ đặc vụ FBI hợp tác với một tên giết người hàng loạt để bắt một kẻ giết người khác. Ảnh: Pinterest.