12 con giáp mặc màu gì mùng 1 Tết để đổi vận phát tài?

Bài viết dưới đây sẽ là lời giải đáp cho câu hỏi 12 con giáp nên mặc đồ màu gì vào mùng 1 Tết Kỷ Hợi để thu hút vượng khí cùng sự may mắn, tài lộc mà bạn có thể tham khảo! Tuổi Tý: Năm 2019, vận trình của những người tuổi Tý không có quá nhiều điểm đột phá cũng không thực sự vượng sắc nhưng nếu biết cách lợi dụng màu sắc may mắn để thay đổi phong thủy thì bản mệnh vẫn có thể xoay chuyển tình thế, nâng cao khả năng thành công trên mọi phương diện, cả tiền tài lẫn sự nghiệp. Những ngày đầu năm mới, tuổi Tý nên mặc đồ mang màu sắc: Đen, cam, vàng. Tuổi Sửu: Đây là một năm mà những vấn đề phát sinh trước đó của người tuổi Sửu vẫn còn đó, nhưng lại không có bất kì sự tiến triển nào theo hướng nghiêm trọng. Mặt khác, về mặt tài vận, con giáp này vẫn có nhiều khả năng đạt được những bước tiến khá lớn trên hành trình tìm kiếm tài lộc cho mình. Thậm chí, sự may mắn, tăng tiến trên mọi phương diện, không chỉ riêng tài vận sẽ còn có thể trở nên suôn sẻ, hanh thông thêm nhiều phần nữa nếu con tuổi Sửu sử dụng đồ dùng hoặc mặc trang phục mang màu sắc: Trắng, Đỏ, Vàng. Tuổi Dần: 2019 là năm Phá Thái Tuế của những người tuổi Dần nên vận trình về tình cảm có thể sẽ không được tốt cho lắm, đường tình duyên trải qua nhiều thăng trầm, biến cố và dễ gặp phải những chuyện bất trắc liên tục. Tuy vậy, mọi thứ sẽ khởi sắc hơn nếu con giáp này sử dụng màu Xanh Lam, màu Cam và màu Đỏ cho đồ dùng, quần áo của mình vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tuổi Mão: Bước sang năm Kỷ Hợi, tử vi 2019 cho thấy một năm tài lộc rực rỡ đang chờ đón con giáp này ở phía trước, tình hình sức khỏe và con đường tình duyên cũng được cải thiện ít nhiều. Dẫu vậy, năm 2019 là năm mà tuổi Mão vẫn không thể tránh được việc gặp phải những kẻ tiểu nhân. Ngoài việc đề cao cảnh giác, đặt nhiều tâm tư cho việc bảo vệ bản thân mình, không để kẻ tiểu nhân có cơ hội phá hoại mình thì vào mùng 1, những người tuổi Mão cũng nên mặc các đồ màu Xám, Nâu, Tím để phần nào xua đuổi vận xấu đang đeo đuổi. Tuổi Thìn: Màu Xanh lam, Đỏ hoặc Đen là ba gam màu sắc may mắn trong năm 2019 của người tuổi Thìn mà nếu sử dụng vào ngày mùng 1 thì có thể giúp bản mệnh sớm gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, từ đó vượt qua được những khó khăn, thách thức và chiến thắng được bản thân mình, gặt hái được nhiều “trái ngọt” trong năm nay. Tuổi Tỵ: Năm 2019, tuổi Tỵ là một trong những con giáp phạm Thái Tuế nên vì lẽ đó sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng và điều tiếng không hay. Mọi thứ của con giáp này bị phụ thuộc rất nhiều bởi cách xã giao chứ không đơn giản chỉ làm tốt việc của mình là xong. Ngày mùng 1 Tết năm nay, tuổi Tỵ nên mặc đồ mang màu sắc: Xanh lục, Nâu, Vàng để tăng thêm sự may mắn cho bản mệnh. Tuổi Ngọ: Dù cho năm 2019 là năm mà những người tuổi Ngọ đã qua hạn tam tai và bắt đầu có được những tín hiệu tốt, liên tiếp giành được những thành công bất ngờ trên con đường sự nghiệp nhưng để có một năm thật sự an tài như ý, hạnh phúc vẹn tròn, những người tuổi Ngọ nên mặc đồ mang màu sắc: Hồng, Cam, Xanh lục vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi trong năm Kỷ Hợi cần phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe. Khối lượng công việc trong năm ngày càng nhiều khiến thời gian nghỉ ngơi của bạn bị cắt xén lại. Đồng thời, người tuổi Mùi cũng trải qua một năm với khá nhiều cảm xúc hỗn độn, mệt mỏi và bế tắc trong cuộc sống do bản tính luôn khép mình và sống nội tâm. Màu sắc may mắn của những người tuổi Mùi là: Xanh lục, Xanh lam và Tím. Tuổi Thân: Đây là một năm bận rộn với những người tuổi Thân. Do bản mệnh không khéo léo trong các mối quan hệ xã giao nên mâu thuẫn dễ dàng xảy ra khiến cho đường tình duyên trở nên vô cùng trắc trở và lận đận thêm gấp nhiều lần. Kèm theo đó lại phạm Thái Tuế nên vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Thân bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong năm nay, bạn có thể sẽ phải đối mặt với những trở ngại khá lớn, nếu xử lí không tốt thì tiền bạc hao tổn, thậm chí là phá sản tù tội. Do vậy, điều mà những người tuổi Thân cần làm trong năm nay là làm tất cả những điều có thể thu hút vận may về với mình. Ngày mùng 1 Tết, bạn nên mặc đồ có màu sắc: Xanh lục, Vàng và Tím. Tuổi Dậu: Tử vi 2019 cho thấy những người tuổi Dậu đang đứng trước nhiều cơ hội chuyển mình trên con đường sự nghiệp mà nếu nắm bắt được, bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng nhiều về vấn đề công dnah, càng không phải lo về chuyện tiền bạc nhưng bên cạnh đó, các phương diện vẫn chưa thực sự ổn định mà cần lưu ý nhiều vấn đề. Công việc cũng xuất hiện nhiều bất trắc chứ không còn trôi chảy như trước cùng rất nhiều tác động ngoại cảnh ảnh hưởng tới tâm lý của bản mệnh, khiến con giáp này bị áp lực và rơi vào tình trạng bế tắc. Màu sắc may mắn của những người tuổi Dậu trong năm 2019: Vàng be, Đỏ, Hồng. Tuổi Tuất: Theo tử vi 2019 dự báo, trong năm 2019, người tuổi Tuất đã thoát khỏi nạn tam tai và hứa hẹn một năm “vật đổi sao dời”, thế nhưng lại tuyệt đối không thể trông chờ vào ngôi sao may mắn nào ngoài sự quyết tâm, chăm chỉ chân thành để đạt được kết quả như ý. Đừng để thói quen và sự lười biếng gây ảnh hưởng đến vận trình thành công về lâu dài. Ngoài ra, trong năm nay, bạn cũng nên cẩn thận với khả năng thương tích và tai nạn không đáng có, nó có thể gây ra những chấn thương cao. Màu sắc may mắn trong năm nay mà người tuổi Tuất nên lựa chọn để mặc vào mùng 1 Tết Nguyên đán là: Xanh lá cây, Đỏ hoặc Cam. Tuổi Hợi: Để có thể giảm bớt những vận hạn và gia tăng sự may mắn trong công việc, sức khỏe, tình duyên cũng như tài lộc, người tuổi Hợi nên lựa chọn sử dụng đồ vật phụ kiện và quần áo mang gam màu may mắn phù hợp với mệnh ngũ hành phong thủy của mình như màu Trắng. Đây cũng chính là gam màu có thể hóa giải sát khi, giúp bạn gặp hung hóa cát, tài lộc song toàn, dễ gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Trên đây là những màu sắc may mắn mà 12 con giáp nên sử dụng để mặc trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Người xưa có câu: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên bên cạnh những bộ đồ mang màu sắc mình yêu thích thì các bạn có thể tham khảo và vận dụng thêm những màu sắc may mắn mà 12 con giáp nên mặc trong dịp đầu năm mới để thu hút được vượng vận, nghinh rước tài lộc về nhà.

