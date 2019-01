12 con giáp chọn vật phẩm phong thủy nào để giàu điên đảo 2019?

Để gặp nhiều may mắn và thúc vượng tài vận, người tuổi Tý trong 12 con giáp được các chuyên gia phong thủy khuyên nên mang những trang sức có hình Phật Di Lặc hay đặt những bể cá cảnh ở hướng Bắc. Đối với người tuổi Sửu, những đồ trang sức hình con trâu như vòng tay, dây chuyền, hoa tai, nhẫn… sẽ giúp con giáp này làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió" và đếm tiền mỏi tay. Người tuổi Dần hãy dùng Ngọc Quan Âm để xua đuổi những điều xui xẻo, giúp bản thân bình tĩnh và kiềm chế không để tính khí nóng nảy làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc. Ngoài ra, con giáp này có thể sử dụng mã não phỉ thúy màu xanh lục hay đặt những chậu cây xanh tốt để tài vận rộng mở. Tuổi Mão được chuyên gia phong thủy khuyên nên sử dụng nhẫn bạc để xua đuổi tà khí. Để gặp nhiều may mắn, con giáp này hãy đặt những món đồ trang trí có màu xanh ngọc bích ở góc phía Đông Bắc của phòng ngủ. Tuổi Thìn hãy đeo những loại trang sức như tràng hạt nhà Phật thì hứa hẹn sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Tỳ hưu là vật phẩm phong thủy mang đến nhiều may mắn cho người tuổi Tỵ trong năm 2019. Ngoài ra, con giáp này có thể đeo đồ trang sức bằng vàng, bạc để có cuộc sống sung túc. Người tuổi Ngọ nên dùng vòng tay ngọc để tránh những nguồn năng lượng xấu, điều xui xẻo. Để đường công danh có nhiều khởi sắc, bạn hãy đặt một con cóc bằng đồng ở phía Tây Bắc phòng ngủ. Tuổi Mùi hợp với trang sức bằng vàng. Do vậy, khi đeo loại trang sức này, tuổi Mùi sẽ có một năm phát tài phát lộc. Để năm 2019 gặt hái nhiều thành công, tuổi Thân hãy đeo nhẫn bằng ngọc. Tuổi Dậu hãy đeo những trang sức có hình gà để xua đuổi những điều xui xẻo. Thêm nữa, việc đặt một số hạt giống vào bên trong một cái hộp màu đen đậm (không phải là kim loại) sẽ giúp bạn kiếm được bộn tiền trong năm mới. Tuổi Tuất hãy lựa chọn cho mình một chiếc nhẫn vàng để đeo trong năm 2019. Nó sẽ giúp bạn gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống cũng như công việc. Để có một năm tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ, tuổi Hợi hãy đeo vòng mã não hoặc bày trí những món đồ bằng gốm trong phòng ngủ. Mời quý độc giả xem clip Chỉ đích danh 3 con giáp số mệnh phú quý mang lại may mắn giàu có cho cả gia đình - Nguồn: Youtube.

