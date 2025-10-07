Khó thở, tức ngực khi đạp xe lên dốc không ngờ tắc mạch vành

Ông K, 70 tuổi, vốn duy trì thói quen đạp xe khoảng 20km mỗi ngày, bất kể thời tiết. Gần đây ông ăn uống kém, đạp xe thấy mệt hơn thông thường, đặc biệt gặp tình trạng khó thở, tức ngực nhẹ khi lên dốc.

Nghĩ rằng chỉ là dấu hiệu tuổi già, ông chủ quan cho đến khi người nhà đưa đi kiểm tra sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Bác sĩ siêu âm cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ, khoa Tim mạch cho biết người bệnh có tiền sử đái tháo đường và rối loạn mỡ máu, những yếu tố nguy cơ tim mạch phổ biến. Các xét nghiệm ghi nhận men tim tăng cao, điện tâm đồ bất thường và chức năng tim giảm sút.

Ông K được chỉ định chụp mạch vành khẩn cấp để xác định tổn thương. Kết quả cho thấy động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn do huyết khối cấp, hai nhánh còn lại cũng hẹp tới 85%. Đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST chênh lên rõ rệt trên điện tâm đồ, cần được chuyển can thiệp cấp cứu tái thông mạch.

Can thiệp mạch vành cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp mạch vành có kế hoạch, chia thành hai giai đoạn để đảm bảo an toàn tối đa. Giai đoạn đầu, ưu tiên tái thông mạch bị tắc nhằm hạn chế tổn thương cơ tim.

Sau khi tình trạng người bệnh ổn định, giai đoạn hai được thực hiện để xử lý các vị trí hẹp còn lại. Nhờ cách tiếp cận thận trọng này, người bệnh phục hồi tốt, chức năng tim cải thiện và có thể trở về sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Vũ chia sẻ, nhồi máu cơ tim ở người cao tuổi đôi khi không có biểu hiện đau ngực dữ dội mà chỉ là cảm giác mệt mỏi, khó thở hoặc tức ngực nhẹ. Điều này khiến nhiều người chủ quan, dễ bỏ qua giai đoạn phát hiện sớm.

Trong khi đó, nếu được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, người bệnh có nhiều cơ hội hồi phục và phòng tránh biến chứng nặng.

Người bệnh ổn định sức khỏe sau can thiệp - Ảnh BVCC

Bác sĩ Vũ khuyến cáo, những người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt khi có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch nên kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi 6 - 12 tháng.

Các dấu hiệu tưởng chừng nhỏ như khó thở khi gắng sức, mệt bất thường, ăn uống kém… cũng cần được chú ý.