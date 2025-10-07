Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Khó thở, tức ngực khi đạp xe lên dốc không ngờ tắc mạch vành

Những người từ 40 tuổi trở lên, có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, hút thuốc... nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 - 12 tháng một lần.

Thúy Nga

Ông K, 70 tuổi, vốn duy trì thói quen đạp xe khoảng 20km mỗi ngày, bất kể thời tiết. Gần đây ông ăn uống kém, đạp xe thấy mệt hơn thông thường, đặc biệt gặp tình trạng khó thở, tức ngực nhẹ khi lên dốc.

Nghĩ rằng chỉ là dấu hiệu tuổi già, ông chủ quan cho đến khi người nhà đưa đi kiểm tra sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

anh-chup-man-hinh-2025-10-07-162206-7530.jpg
Bác sĩ siêu âm cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ, khoa Tim mạch cho biết người bệnh có tiền sử đái tháo đường và rối loạn mỡ máu, những yếu tố nguy cơ tim mạch phổ biến. Các xét nghiệm ghi nhận men tim tăng cao, điện tâm đồ bất thường và chức năng tim giảm sút.

Ông K được chỉ định chụp mạch vành khẩn cấp để xác định tổn thương. Kết quả cho thấy động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn do huyết khối cấp, hai nhánh còn lại cũng hẹp tới 85%. Đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST chênh lên rõ rệt trên điện tâm đồ, cần được chuyển can thiệp cấp cứu tái thông mạch.

dat-stent.jpg
Can thiệp mạch vành cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp mạch vành có kế hoạch, chia thành hai giai đoạn để đảm bảo an toàn tối đa. Giai đoạn đầu, ưu tiên tái thông mạch bị tắc nhằm hạn chế tổn thương cơ tim.

Sau khi tình trạng người bệnh ổn định, giai đoạn hai được thực hiện để xử lý các vị trí hẹp còn lại. Nhờ cách tiếp cận thận trọng này, người bệnh phục hồi tốt, chức năng tim cải thiện và có thể trở về sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Vũ chia sẻ, nhồi máu cơ tim ở người cao tuổi đôi khi không có biểu hiện đau ngực dữ dội mà chỉ là cảm giác mệt mỏi, khó thở hoặc tức ngực nhẹ. Điều này khiến nhiều người chủ quan, dễ bỏ qua giai đoạn phát hiện sớm.

Trong khi đó, nếu được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, người bệnh có nhiều cơ hội hồi phục và phòng tránh biến chứng nặng.

nhoi-mau.jpg
Người bệnh ổn định sức khỏe sau can thiệp - Ảnh BVCC

Bác sĩ Vũ khuyến cáo, những người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt khi có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch nên kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi 6 - 12 tháng.

Các dấu hiệu tưởng chừng nhỏ như khó thở khi gắng sức, mệt bất thường, ăn uống kém… cũng cần được chú ý.

Duy trì thói quen tầm soát tim mạch, kết hợp lối sống lành mạnh và tuân thủ điều trị theo chỉ định bác sĩ là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa nhồi máu cơ tim và bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

#nhồi máu cơ tim #đau ngực khi đạp xe #tầm soát bệnh tim mạch #bệnh tim ở người cao tuổi #triệu chứng nhồi máu cơ tim #can thiệp mạch vành

Bài liên quan

Sống Khỏe

Vai trò của tập luyện trong phòng ngừa bệnh tim mạch ở nam giới

Chỉ cần duy trì tập luyện hằng ngày, bạn có thể cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Bệnh tim mạch hiện nay được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nam giới trên toàn thế giới. Những thói quen xấu như hút thuốc lá, uống nhiều bia rượu, ăn uống thiếu cân đối, ít vận động khiến nguy cơ mắc bệnh tim mạch ngày càng cao. Trong đó, tập luyện thể dục thể thao được coi là một “liều thuốc tự nhiên” giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả, nhất là đối với nam giới – nhóm đối tượng thường xuyên chịu nhiều áp lực công việc và có lối sống kém lành mạnh.

z7013755497825-81f486618f39a9f364e550d5ba5b2160.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cà phê ngon miệng, nhưng có an toàn cho tim mạch?

Uống quá nhiều cà phê có thể gây tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim. Lâu dài khiến tim mạch phải đối mặt nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Cà phê không chỉ là một thức uống, mà còn là một thói quen, một nét văn hóa của nhiều người Việt Nam và trên thế giới. Một tách cà phê buổi sáng có thể mang lại sự tỉnh táo, giúp bắt đầu ngày mới năng động hơn. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng, cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Tuy nhiên, phía sau mặt lợi đó, lạm dụng cà phê lại tiềm ẩn những nguy cơ lớn đối với tim mạch – cơ quan vốn vô cùng nhạy cảm và dễ bị tổn thương trước sự thay đổi của caffeine.

z7026744706895-de9761e5aeeee055363e884edaa854d8.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hẹp động mạch cảnh - sát thủ thầm lặng gây nhồi máu não

Hẹp động mạch là tình trạng vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim và tử vong do thiếu oxy nuôi các cơ quan.

Đột quỵ não là nguyên nhân tử vong đứng thứ 2 toàn cầu và là nguyên nhân gây tàn tật hàng đầu. Trong các ca đột quỵ thiếu máu não (chiếm khoảng 85% tất cả đột quỵ), 15–20% xuất phát từ hẹp động mạch cảnh do xơ vữa.

Hẹp động mạch cảnh nguy hiểm do mảng xơ vữa bám vào thành mạch làm giảm dòng máu nuôi não. Ít triệu chứng rõ ở giai đoạn đầu, dễ bị bỏ qua. Cục máu đông có thể bong ra, gây đột quỵ đột ngột với nguy cơ tử vong hoặc di chứng liệt, mất ngôn ngữ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới