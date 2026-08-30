Khánh Hòa: Thành Danh trúng hơn 10 tỷ đồng qua hai gói thầu xây dựng

Gói thầu có giá dự toán hơn 9 tỷ tại Tây Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã tìm được nhà thầu là Liên danh gồm Công ty Xây dựng Thành Danh và Viện Công nghệ Tiên tiến.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thành Danh (MSDN 4200771092, địa chỉ số 50 Phú Đức, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang có hoạt động đáng chú ý trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Thành Danh đã tham gia khoảng 50 gói thầu và có tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả phần giá trị thực hiện trong liên danh, là 276.058.372.904 đồng.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2026, doanh nghiệp này được công bố trúng liên tiếp hai gói thầu có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tính theo giá gói thầu và giá trúng thầu được công bố, tỷ lệ tiết kiệm bình quân của hai gói đạt khoảng 6,41%.

Gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị có một hồ sơ dự thầu

Ngày 13/8/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tây Khánh Sơn Đỗ Nhi Huy ký Quyết định số 150/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Hệ thống nước sinh hoạt Thành Sơn (cũ).

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, mã số TBMT IB2600385533.

Theo quyết định phê duyệt, giá dự toán gói thầu là 9.048.608.000 đồng, trong khi giá trúng thầu được phê duyệt ở mức 8.444.156.000 đồng, tương ứng mức tiết kiệm khoảng 6,68% so với giá dự toán.

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thành Danh và Viện Công nghệ Tiên Tiến. Thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày.

Theo Biên bản mở thầu ngày 1/8/2026 và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 60/2026/BC-TVKH ngày 3/8/2026 do Công ty TNHH Thương mại Tư vấn xây dựng Khánh Hưng lập, đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất liên danh trên nộp hồ sơ dự thầu.

Do chỉ có một hồ sơ dự thầu nên quá trình đánh giá không ghi nhận nhà thầu nào bị loại do không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thành Danh và Viện Công nghệ Tiên Tiến sau đó được đánh giá đáp ứng các yêu cầu và được phê duyệt trúng thầu.

Việc một gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một hồ sơ dự thầu là yếu tố cần được nhìn nhận trong tổng thể quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, từ khâu xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ mời thầu đến việc thu hút sự tham gia của các nhà thầu có năng lực.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, hồ sơ mời thầu phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho một hoặc một số nhà thầu.

Một phần Quyết định số 150/QĐ-PKT, Trưởng phòng Kinh tế xã Tây Khánh Sơn Đỗ Nhi Huy ký phê duyệt Liên danh Cty TNHH Xây dựng Thành Danh và Viện Công nghệ Tiên tiến trúng thầu 8.444.156.000 đồng. Nguồn: MSC.

Trúng gói thầu sửa chữa đường với mức tiết kiệm 5%

Trước đó, ngày 4/6/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thành Danh được phê duyệt trúng gói thầu Xây lắp công trình: Sửa chữa đường ĐT.652G (Tỉnh lộ 5) tại xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 537/QĐ-SXD, do Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Vinh ký.

Gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Giá gói thầu là 1.709.315.000 đồng, giá trúng thầu 1.623.849.000 đồng, tương ứng mức tiết kiệm khoảng 5%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Khác với gói thầu Hệ thống nước sinh hoạt Thành Sơn (cũ) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói sửa chữa đường ĐT.652G được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Vì vậy, việc đánh giá mức độ cạnh tranh của hai gói thầu cần được đặt trong bối cảnh và hình thức lựa chọn nhà thầu tương ứng.

Đáng chú ý, kết quả gói thầu sửa chữa đường ĐT.652G cho thấy giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 85.466.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5%.

Cần bảo đảm yêu cầu cạnh tranh trong đấu thầu

Trao đổi về trường hợp gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng hướng tới mục tiêu tăng tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả trong sử dụng vốn.

Theo luật sư, đối với những gói thầu có quy mô lớn, việc chỉ có một nhà thầu tham dự là vấn đề chủ đầu tư có thể xem xét trong quá trình đánh giá tổng thể công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là khâu lập hồ sơ mời thầu.

"Việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm mục đích tăng tính cạnh tranh, minh bạch và tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn ngân sách. Trường hợp gói thầu quy mô lớn sát mốc chục tỷ đồng chỉ có một nhà thầu tham gia dự thầu, đặt ra bài toán đối với chủ đầu tư trong việc rà soát lại khâu lập hồ sơ mời thầu, bảo đảm không có các tiêu chí hạn chế nhà thầu theo quy định tại Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 và khoản 2 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP", Luật sư Nguyễn Văn Lập nhận định.

Theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 5/5/2026, công tác đấu thầu cần tiếp tục được thực hiện theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng lập dự toán, xác định giá gói thầu và tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn.

Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư và bên mời thầu có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Với trường hợp tại Khánh Hòa, việc Gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Hệ thống nước sinh hoạt Thành Sơn (cũ) chỉ ghi nhận một hồ sơ dự thầu nhưng vẫn đạt mức tiết kiệm 6,68% là thông tin cần được đặt cùng các dữ liệu về hồ sơ mời thầu, quá trình đánh giá E-HSDT và kết quả lựa chọn nhà thầu để có cái nhìn đầy đủ về hiệu quả của quá trình đấu thầu.