Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Loại rau dại mọc đầy ruộng, thơm phức, giàu vitamin, làm bánh cực ngon

Rau khúc giàu chất xơ, vitamin và tinh dầu tự nhiên, giúp tăng cường sức khỏe. Hướng dẫn làm bánh khúc thơm ngon, đơn giản tại nhà.

Theo Hồ Dạ Vân/ Dân Việt

Loại rau có tính thanh mát, chứa chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Đó là lá khúc.

Rau khúc, hay rau khúc tẻ (Gnaphalium affine), là loại rau dại mọc nhưng giá trị dinh dưỡng rất cao. Trong 100g loại rau khúc tươi chứa nhiều chất xơ giúp tiêu hóa tốt, cùng vitamin A, C, K và các khoáng chất như canxi, sắt, kali.

Đặc biệt, loại rau này giàu flavonoid, saponin và tinh dầu tự nhiên có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, giảm ho, long đờm.

Loại rau này giàu flavonoid, saponin và tinh dầu tự nhiên
Loại rau này giàu flavonoid, saponin và tinh dầu tự nhiên

Theo Đông y, loại rau khúc tính ấm, vị hơi đắng, giúp trừ phong hàn, tiêu đờm và làm ấm cơ thể. Đây là lý do rau được dùng làm xôi khúc vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Khi kết hợp lá khúc với gạo nếp, đỗ xanh và thịt ba chỉ sẽ làm nên món bánh khúc thơm ngon. Lá khúc tạo nên hương vị và màu xanh tự nhiên của bánh. Dân Việt giới thiệu cách làm món bánh khúc như sau:

x1.jpg

Nguyên liệu làm xôi khúc

- 500g gạo nếp

- 400g đỗ xanh

- Thịt ba chỉ

-300g bột nếp

- 150g bột gạo

- 30g bột lá khúc

Cách làm

- Đầu tiên là ngâm gạo nếp và đỗ xanh.

- Phần nhân chọn thịt ba chỉ có cả nạc lẫn mỡ để khi ăn thơm và béo hơn.

- Thịt thái miếng vừa ăn rồi ướp với nước mắm ngon, hành khô băm, chút đường và nhiều tiêu.

x2.jpg

- Gia vị cứ nêm theo khẩu vị gia đình nhưng nhớ ướp đậm đà một chút để khi kết hợp với nếp và đỗ sẽ vừa miệng hơn. Sau đó đem hầm khoảng 1 tiếng cho thịt mềm thơm.

- Đỗ xanh hấp chín bở rồi xay hoặc giã nhuyễn. Cho luôn phần nước thịt hầm vào trộn cùng đỗ để nhân thơm và béo hơn.

- Sau đó chia nhân thành từng viên khoảng 40g, nhớ cho miếng thịt vào giữa luôn để lúc gói sẽ nhanh hơn.

x3.jpg

- Đến phần bột khúc, trộn đều 300g bột nếp, 150g bột gạo và 30g bột lá khúc (nếu có lá khúc tươi thì càng thơm). Thêm nước ấm từ từ và nhào đến khi bột dẻo mịn, không còn dính tay. Chia bột thành từng viên khoảng 50–80g tùy thích bánh to hay nhỏ.

x4.jpg

- Cán mỏng viên bột, đặt nhân vào giữa rồi khéo léo bọc kín lại, vo tròn sao cho nhân không bị lộ ra ngoài. Gói xong thì lăn qua một lớp gạo nếp.

- Khi hấp, rải một lớp gạo nếp xuống đáy xửng trước, xếp bánh lên rồi phủ phần gạo nếp còn lại lên trên. Hấp khoảng 30 phút là bánh chín.

x5.jpg

- Thành phẩm là những chiếc bánh khúc dẻo thơm, nếp mềm, nhân đỗ bùi bùi, thịt ba chỉ mềm tan, thơm mùi tiêu và lá khúc.

x6.jpg

- Bánh ăn không hết chỉ cần bọc kín hoặc hút chân không rồi cấp đông. Mỗi lần ăn chỉ việc mang ra hấp lại khoảng 15–20 phút là ngon như bánh mới làm.

x7.jpg

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hồ Dạ Vân thực hiện.

danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/loai-rau-dai-moc-day-ruong-thom-phuc-giau-vitamin-nay-duoc-nhieu-nguoi-san-lung-lam-banh-cuc-ngon-d1454741.html
#loại rau #rau khúc #bánh khúc #cách làm bánh khúc #cách làm xôi khúc #món ăn ngon

Bài liên quan

Kho tri thức

Loại rau bình dân từng được người La Mã xem như vị thuốc quý

Từ thời cổ đại, bắp cải đã được tin là giúp giải độc, tăng cường sức khỏe. Ngày nay khoa học hiện đại cũng phát hiện nhiều hợp chất có lợi trong loại rau này.

Bắp cải (Brassica oleracea) là một trong những loại rau lâu đời nhất mà con người trồng trọt. Xuất phát từ vùng ven biển Địa Trung Hải, tổ tiên hoang dại của bắp cải vốn là những cây cải lá xoăn, dần được con người chọn lọc để tạo nên dạng “cuộn tròn” đặc trưng như ngày nay. Chính hình dáng này – những lớp lá ôm chặt vào nhau – đã khiến bắp cải trở thành biểu tượng của sự kín đáo, bảo vệ và tích trữ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loại rau dại được ví như 'vàng xanh', giới sành ăn 'tranh nhau mua'

Loại rau này bất ngờ “đổi đời”, trở thành đặc sản được nhiều người săn lùng, đặc biệt là giới sành ăn và những người có điều kiện kinh tế.

Rau sắng nấu thịt.
Rau sắng nấu thịt.

Rau sắng – còn được biết đến với tên gọi rau ngót rừng từ lâu đã gắn bó với đời sống của người dân vùng núi phía Bắc. Loại rau này thường xuất hiện ở những khu vực như chùa Hương (Hà Nội), Hòa Bình hay một số tỉnh trung du, miền núi khác.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loại rau nhìn như cỏ dại, là vị thuốc quý giúp kháng khuẩn, bổ mắt

Loại rau này được xem như một “vị thuốc tự nhiên” nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và các hợp chất kháng khuẩn có lợi cho sức khỏe.

Rau hẹ là loại rau gia vị, được xem như một “vị thuốc tự nhiên” nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và các hợp chất kháng khuẩn có lợi cho sức khỏe.

Trong Đông y, hẹ tính ấm, vị cay, giúp ôn trung, hành khí, tán ứ, bổ thận tráng dương. Loại rau này chứa nhiều vitamin K, A, C, canxi, sắt cùng hợp chất lưu huỳnh allicin có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, hỗ trợ trị ho, cảm lạnh, viêm họng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới