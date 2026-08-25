Đắk Lắk: Hai gói thầu hạ tầng gần 2,8 tỷ đồng cùng chỉ định Công ty Thành Đồng

Hai gói thầu xây dựng hạ tầng tại phường Buôn Ma Thuột có tổng dự toán gần 2,8 tỷ đồng, được chỉ định thầu rút gọn với tổng giá hơn 2,7 tỷ đồng.

Hai gói thầu xây dựng hơn 2,77 tỷ đồng

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả chỉ định thầu đối với 2 gói thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với tổng giá trị chỉ định thầu được phê duyệt là 2,774 tỷ đồng.

Theo hồ sơ được cung cấp, 2 gói thầu gồm: Gói thầu “Thi công xây dựng” thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa đường vào bến nước buôn Ea Bông và Gói thầu “Thi công xây dựng công trình và công tác đảm bảo giao thông” thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột (Thành Công, Cư Êbur cũ).

Cả 2 gói thầu đều áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, không qua mạng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách phường năm 2026.

Các quyết định liên quan do Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Buôn Ma Thuột, ông Trịnh Vũ Quang, ký

Cụ thể, đối với công trình Cải tạo, sửa chữa đường vào bến nước buôn Ea Bông, Trung tâm ban hành Quyết định số 97/QĐ-TTCUSNC ngày 30/7/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 4/8/2026, Quyết định số 141/QĐ-TTCUSNC phê duyệt kết quả chỉ định thầu được ban hành.

Nguồn MSC

Gói thầu có giá dự toán 1,071 tỷ đồng, giá chỉ định thầu là 1,07 tỷ đồng. Như vậy, giá trị chênh lệch giữa dự toán và giá chỉ định thầu là 1.445.000 đồng, tương đương khoảng 0,13%.

Căn cứ xét duyệt gồm Tờ trình số 03/2026/TTr-TCXD ngày 3/8/2026 và biên bản thương thảo ngày cùng ngày.

Đơn vị được chỉ định thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Thành Đồng.

Đối với công trình Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột (Thành Công, Cư Êbur cũ), kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-TTCUSNC ngày 13/8/2026. Cùng ngày, Quyết định số 06/QĐ-TTCUSNC phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Nguồn MSC

Gói thầu có giá dự toán 1,706 tỷ đồng và giá chỉ định thầu 1,704 tỷ đồng. Mức chênh lệch là 2.618.000 đồng, tương đương khoảng 0,15%.

Hồ sơ xét duyệt gồm Tờ trình số 04/2026/TTr-TCXD ngày 21/8/2026 và biên bản thương thảo ngày 21/8/2026.

Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Thành Đồng tiếp tục là đơn vị được chỉ định thực hiện gói thầu này.

Tính chung, tổng giá trị dự toán của 2 gói thầu là 2,778 tỷ đồng. Tổng giá trị chỉ định thầu được phê duyệt là 2,774 tỷ đồng, thấp hơn dự toán 4.063.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,146%.

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu hồ sơ doanh nghiệp từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) và Hệ thống năng lực hoạt động xây dựng, Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Thành Đồng có mã số thuế/mã định danh e-GP 6000727558 (vn6000727558).

Doanh nghiệp được thành lập ngày 7/7/2008, được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 3/9/2014. Trụ sở doanh nghiệp tại Thôn Quyết Thắng (Nhất Trí), xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Người đại diện theo pháp luật là ông Đoàn Xuân Trường, chức vụ Tổng Giám đốc.

Về năng lực hoạt động xây dựng, doanh nghiệp có Chứng chỉ năng lực mã số 00008721 do cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk cấp. Phạm vi hoạt động gồm thi công xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ; công trình dân dụng; công trình công nghiệp và công trình thủy lợi.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 62 gói thầu, trong đó trúng 55 gói, trượt 7 gói. Tỷ lệ trúng thầu theo số lượng gói đạt khoảng 88,7%.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy được ghi nhận là 228,904 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập là 102,589 tỷ đồng (bao gồm 19,985 tỷ đồng từ các gói chỉ định thầu); giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 126,314 tỷ đồng.

Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán được ghi nhận ở mức 99,69%, tương ứng mức giảm giá trung bình khoảng 0,31%. Tỷ lệ chào giá thấp nhất từng được ghi nhận là 93,77%.

Doanh nghiệp đã tham gia thực hiện với 25 bên mời thầu và 28 chủ đầu tư. Địa bàn hoạt động chủ yếu tại Đắk Lắk với 39 gói thầu và Lâm Đồng với 5 gói thầu.

Một gói thầu khác được dữ liệu ghi nhận doanh nghiệp trúng độc lập ngày 7/4/2026 là gói “Thi công xây dựng công trình và mua sắm, lắp đặt thiết bị” tại Ban Quản lý xã Ea Na, với giá trị 11,427 tỷ đồng.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu kiểm soát chất lượng

Đánh giá về quy trình lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như ban hành quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với 2 gói thầu được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật được viện dẫn trong hồ sơ.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp có quy mô trong hạn mức quy định có thể góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật. Các bước chuẩn bị, thương thảo hoàn thiện hợp đồng và ban hành quyết định được ghi nhận trong hồ sơ.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết, theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả và phòng chống tiêu cực trong hoạt động đấu thầu, việc thực hiện các gói thầu chỉ định cần được kiểm soát về tiến độ và chất lượng.

Đối với các hợp đồng trọn gói có thời gian thực hiện 120 ngày, luật sư Nguyễn Thị Hương lưu ý chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát cần kiểm tra, rà soát chứng chỉ hành nghề của nhân sự chủ chốt, nguồn gốc xuất xứ vật liệu và biện pháp thi công theo các quy định có liên quan.

Theo thông tin được cung cấp, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Buôn Ma Thuột và Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Thành Đồng đang thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức thi công theo quy định.