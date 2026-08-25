Đắk Lắk: Hai gói thầu hạ tầng gần 2,8 tỷ đồng cùng chỉ định Công ty Thành Đồng

Hai gói thầu xây dựng hơn 2,77 tỷ đồng
Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả chỉ định thầu đối với 2 gói thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với tổng giá trị chỉ định thầu được phê duyệt là 2,774 tỷ đồng.
Theo hồ sơ được cung cấp, 2 gói thầu gồm: Gói thầu “Thi công xây dựng” thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa đường vào bến nước buôn Ea Bông và Gói thầu “Thi công xây dựng công trình và công tác đảm bảo giao thông” thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột (Thành Công, Cư Êbur cũ).
Cả 2 gói thầu đều áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, không qua mạng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách phường năm 2026.
Các quyết định liên quan do Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Buôn Ma Thuột, ông Trịnh Vũ Quang, ký
Cụ thể, đối với công trình Cải tạo, sửa chữa đường vào bến nước buôn Ea Bông, Trung tâm ban hành Quyết định số 97/QĐ-TTCUSNC ngày 30/7/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 4/8/2026, Quyết định số 141/QĐ-TTCUSNC phê duyệt kết quả chỉ định thầu được ban hành.
Gói thầu có giá dự toán 1,071 tỷ đồng, giá chỉ định thầu là 1,07 tỷ đồng. Như vậy, giá trị chênh lệch giữa dự toán và giá chỉ định thầu là 1.445.000 đồng, tương đương khoảng 0,13%.
Căn cứ xét duyệt gồm Tờ trình số 03/2026/TTr-TCXD ngày 3/8/2026 và biên bản thương thảo ngày cùng ngày.
Đơn vị được chỉ định thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Thành Đồng.
Đối với công trình Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột (Thành Công, Cư Êbur cũ), kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-TTCUSNC ngày 13/8/2026. Cùng ngày, Quyết định số 06/QĐ-TTCUSNC phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Gói thầu có giá dự toán 1,706 tỷ đồng và giá chỉ định thầu 1,704 tỷ đồng. Mức chênh lệch là 2.618.000 đồng, tương đương khoảng 0,15%.
Hồ sơ xét duyệt gồm Tờ trình số 04/2026/TTr-TCXD ngày 21/8/2026 và biên bản thương thảo ngày 21/8/2026.
Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Thành Đồng tiếp tục là đơn vị được chỉ định thực hiện gói thầu này.
Tính chung, tổng giá trị dự toán của 2 gói thầu là 2,778 tỷ đồng. Tổng giá trị chỉ định thầu được phê duyệt là 2,774 tỷ đồng, thấp hơn dự toán 4.063.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,146%.
Năng lực nhà thầu
Theo dữ liệu hồ sơ doanh nghiệp từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) và Hệ thống năng lực hoạt động xây dựng, Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Thành Đồng có mã số thuế/mã định danh e-GP 6000727558 (vn6000727558).
Doanh nghiệp được thành lập ngày 7/7/2008, được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 3/9/2014. Trụ sở doanh nghiệp tại Thôn Quyết Thắng (Nhất Trí), xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Người đại diện theo pháp luật là ông Đoàn Xuân Trường, chức vụ Tổng Giám đốc.
Về năng lực hoạt động xây dựng, doanh nghiệp có Chứng chỉ năng lực mã số 00008721 do cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk cấp. Phạm vi hoạt động gồm thi công xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ; công trình dân dụng; công trình công nghiệp và công trình thủy lợi.
Dữ liệu đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 62 gói thầu, trong đó trúng 55 gói, trượt 7 gói. Tỷ lệ trúng thầu theo số lượng gói đạt khoảng 88,7%.
Tổng giá trị trúng thầu tích lũy được ghi nhận là 228,904 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập là 102,589 tỷ đồng (bao gồm 19,985 tỷ đồng từ các gói chỉ định thầu); giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 126,314 tỷ đồng.
Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán được ghi nhận ở mức 99,69%, tương ứng mức giảm giá trung bình khoảng 0,31%. Tỷ lệ chào giá thấp nhất từng được ghi nhận là 93,77%.
Doanh nghiệp đã tham gia thực hiện với 25 bên mời thầu và 28 chủ đầu tư. Địa bàn hoạt động chủ yếu tại Đắk Lắk với 39 gói thầu và Lâm Đồng với 5 gói thầu.
Một gói thầu khác được dữ liệu ghi nhận doanh nghiệp trúng độc lập ngày 7/4/2026 là gói “Thi công xây dựng công trình và mua sắm, lắp đặt thiết bị” tại Ban Quản lý xã Ea Na, với giá trị 11,427 tỷ đồng.
Chuyên gia lưu ý yêu cầu kiểm soát chất lượng
Đánh giá về quy trình lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như ban hành quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với 2 gói thầu được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật được viện dẫn trong hồ sơ.
Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp có quy mô trong hạn mức quy định có thể góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật. Các bước chuẩn bị, thương thảo hoàn thiện hợp đồng và ban hành quyết định được ghi nhận trong hồ sơ.
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết, theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả và phòng chống tiêu cực trong hoạt động đấu thầu, việc thực hiện các gói thầu chỉ định cần được kiểm soát về tiến độ và chất lượng.
Đối với các hợp đồng trọn gói có thời gian thực hiện 120 ngày, luật sư Nguyễn Thị Hương lưu ý chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát cần kiểm tra, rà soát chứng chỉ hành nghề của nhân sự chủ chốt, nguồn gốc xuất xứ vật liệu và biện pháp thi công theo các quy định có liên quan.
Theo thông tin được cung cấp, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Buôn Ma Thuột và Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Thành Đồng đang thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức thi công theo quy định.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt