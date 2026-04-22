Khánh Hòa điều tra việc khai thác đất trái phép gần đường điện cao thế

Liên quan đến việc một quả đồi gần trụ điện cao thế tại Khánh Hòa bị đào xới nghi để khai thác đất trái phép, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, xử lý.

Theo Thái Bình/VOV-Tây Nguyên

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng đào xúc, vận chuyển đất tại xã Diên Lạc, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ quy mô vi phạm và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Lực lượng chức năng đang làm rõ các sai phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng và UBND xã Diên Lạc kiểm tra thực địa tại khu vực thôn Bình Khánh, nơi bị phản ánh có hoạt động đào đất làm biến dạng một quả đồi. Kết quả cho thấy khu vực đồi thấp đã bị đào, xúc làm thay đổi đáng kể địa hình tự nhiên, hạ thấp cao độ so với trước. Diện tích bị tác động nằm trên hai thửa đất số 80 và 423, đều là đất trồng cây lâu năm do ông Lê Ngọc Thạch đứng tên sử dụng.

Gần khu đất, đã mở đường, lắp đặt điện chiếu sáng.

Tại khu vực đỉnh đồi gần nơi bị đào xới có hai trụ điện nằm trong hành lang an toàn lưới điện 110 kV. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, hiện trường không còn hoạt động thi công, không có máy móc hay phương tiện khai thác.

Trước đó, ngày 1/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện 2 xe đào cùng khoảng 6 xe tải ben đang vận chuyển đất ra khỏi khu vực. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng hoạt động, giữ nguyên hiện trạng để phục vụ điều tra.

Việc đào bới đất diễn ra gần với đường dây cao thế.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc đào xúc làm biến dạng địa hình có dấu hiệu “hủy hoại đất” theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, đồng thời khu vực này chưa được cấp phép khai thác khoáng sản nên việc vận chuyển đất ra ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định trong lĩnh vực khoáng sản.

Khu đất bị đào bới biến dạng, đất đá đã bị đưa ra ngoài

UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vụ việc, đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn của UBND xã Diên Lạc. Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, xác định quy mô vi phạm và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sụt lún đê sông Thao, 74 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng

Sự cố sụt lún đê tả sông Thao tại Phú Thọ khiến nhiều nhà dân nứt gãy, buộc di dời khẩn cấp; lãnh đạo tỉnh yêu cầu công bố tình huống thiên tai trong ngày.

​Ngày 22/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ kiểm tra hiện trường sụt lún, sạt lở đê tả sông Thao tại phường Phong Châu.

Theo báo cáo của UBND phường Phong Châu, sự cố xảy ra ngày 21/4 tại Km64+150 (khu Phú Hà), khiến đoạn taluy âm dài khoảng 150m bị sụt lún. Trong khoảng 8 giờ, nền đất lún sâu 40-50cm, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt lớn.

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5.