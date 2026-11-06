Khẩn trương điều tra vụ cháy Trường THCS Kim Liên khiến 1 người tử vong

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định các hoạt động dạy và học cho Trường THCS Kim Liên.

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông; khẩn trương có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã ký ban hành công văn về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy nêu trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Các sở Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND phường Kim Liên và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 12h18 ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, nhận được tin báo xảy ra cháy tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 13h00, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khẩn trương bố trí nơi học tập cho học sinh Trường THCS Kim Liên sau vụ cháy

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tính toán phương án bố trí địa điểm để giáo viên và học sinh Trường THCS Kim Liên tiếp tục dạy và học trong những ngày tới. Việc sắp xếp cần được triển khai khẩn trương, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn cho học sinh và không làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Trước mắt, trong một, hai ngày đầu, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang cùng địa phương và nhà trường xem xét, xây dựng các phương án; nếu kịp bố trí được địa điểm phù hợp, việc học trực tiếp sẽ được tổ chức sớm để ổn định nền nếp dạy và học.

>>> Mời độc giả xem thêm video chuyên án ma túy liên quan diễn viên Kiều Thanh: