Khám xét nơi làm việc, nhà riêng giám đốc Trung tâm đấu giá Lâm Đồng

Công an xuất hiện tại trụ sở và nơi ở của ông Dương Văn Tám, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án đang điều tra.

Bảo Giang

Chiều 27/3, lực lượng công an có mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng (số 52 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt) để làm việc.

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều, nhiều cán bộ mặc sắc phục xuất hiện tại trụ sở.

Lực lượng chức năng sau đó vào phòng làm việc của ông Dương Văn Tám, tiến hành kiểm tra, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Lực lượng công an dẫn ông Dương Văn Tám rời trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: AS).

Đến chiều cùng ngày, cơ quan công an dẫn ông Tám rời trụ sở, đồng thời vận chuyển nhiều thùng tài liệu ra ngoài.

Tiếp đó, lực lượng chức năng di chuyển đến nhà riêng của ông Tám trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để tiếp tục làm việc.

Được biết, cơ quan công an xác định ông Dương Văn Tám có liên quan đến một vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

