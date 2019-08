Top các loại ớt cay nhất trên thế giới

1. Ớt anh đào pimiento: Giống ớt anh đào Pimiento – thường được tìm thấy trong món nhồi ô liu xanh Tây Ban Nha – độ cay 100-900 SHU. 2. Ớt Peru Rocotillo: Ớt Peru Rocotillo thường có màu xanh hoặc vàng, có độ cay từ 1,000-2,500 SHU. 3. Ớt jalapeño: Loại gia vị rất nổi tiếng, món nước sốt Tabasco, có độ cay 2,500-5,000 SHU (vì thế nhớ cho một ít vào món Bloody Marys của bạn thôi nhé). Ở cùng mức cay này là loại ớt jalapeño (tên loại ớt này được đặt theo tên của thị trấn Xalapa, Mexico, nơi đầu tiên trồng chúng), trong ảnh, có độ cay khoảng 2,500-10,000 SHU. 4. Ớt cayenne pepper: Cũng thường được để trong nhà bếp, nhưng trên một kệ cao hơn nhiều – Scoville nói – là loại ớt cayenne pepper, có độ cay 30.000-50.000 SHU. 5. Ớt mắt chim: Chủ yếu được sử dụng trong các món Thái và Hàn Quốc, ớt mắt chim có độ cay theo bảng Scole là 50.000-100.000 SHU. 6. Ớt Scotch Bonnet: Ẩm thực vùng Caribbean, ngược lại, lại ưa chuộng loại ớt Scotch Bonnet, như hình trên, loại ớt thường được người dân ở Guyana gọi là "quả cầu lửa" (100,000-350,000 SHU). Loại ớt có độ cay tương tự như vậy là loại ớt có tên gọi Madame Jeanette, một loại ớt chuông có màu vàng cam đến từ vùng Suriname (cũng có độ cay 100,000-350,000 SHU). 7. Ớt Red Savina: Loại ớt Red Savina được phát triển từ giống ớt habanero nổi tiếng, để thành loại ớt cay hơn (liệu những người này có mất trí không nhỉ). Đặc trưng bởi màu đỏ đậm, loại ớt này có độ cay khoảng từ 250.000 và 450.000 SHU. 8. Ớt Chocolate Habanero (Mỹ): Loại ớt này có dạng hình cầu, dài 5 cm màu nâu chocolate, còn được gọi là Habanero đen tối, do màu sắc của chúng. Về mặt ẩm thực, đây là loại ớt tiêu hấp dẫn có mùi khói độc đáo được chế biến trong nhiều món đặc sản của Mexico và Jamaica. Loại ớt này có độ cay khoảng , 425.000-577.000 SHU. 9. Ớt Bhut Jokolia: Nếu bạn đang đi du lịch ở Đông Bắc Ấn Độ, Bangladesh, phải rất cẩn thận nếu ai đó cố gắng để cám dỗ bạn với cà ri có chứa loại ớt Bhut Jokolia. Nó còn được gọi là "Ghost Pepper" – đúng như những gì bạn sẽ cảm thấy ngay sau nếm nó, vì nó được đánh giá có độ cay hơn 1 triệu SHU. 10. Ớt 7 Pot Jonah (Trinidad): Có nguồn gốc từ vùng Chaguanas của Trinidad, loại ớt này có nhiều màu khác nhau từ trắng, vàng đến đỏ và nâu, mức nhiệt cao hơn trong các màu tối hơn. Tên của loại ớt này có nghĩa là chỉ một quả cũng có thể làm cho 7 nồi hầm trở nên cay nồng. Loại ớt này có độ cay khoảng 800.000-1,2 triệu SHU. 11. Ớt Naga Viper (Anh): Đây là một giống ớt lai được kết hợp từ 3 loại ớt cay nhất thế giới là Naga Morich, Bhut Jolokia và Trinidad Moruga Scorpion. Được trồng lần đầu tiên bởi một nông dân người Anh, Gerald Fowler, loại ớt này từng được ghi nhận là cay nhất thế giới vào năm 2011. Loại ớt này có độ cay khoảng 900.000-1,4 triệu SHU. 12. Ớt Trinidad Moruga Scorpion: Đứng đầu trong bảng xếp hạng các loại ớt (có lẽ là thực vật nói chung) là giống ớt Trinidad Moruga Scorpion, loại ớt có vị cực cay. Được ví như con quái thú dưới hình dạng quả cầu lửa, đây là loại ớt trồng được đánh giá là cay nhất thế giới. Mặc dù ban đầu vị của nó rất ngọt ngào, sau đó nó sẽ trở nên càng ngày càng cay, với độ cay lên tới 2.000.000 SHU. 13. Ớt Carolina Reaper (Mỹ): Carolina Reaper được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là loại ớt cay nhất thế giới, gấp khoảng 200 lần so với ớt Jalapeno. Độ cay của Carolina Reaper khủng khiếp đến nỗi nếu bạn không có sức khỏe tốt, thử một miếng cũng có thể gây sốc nặng, thậm chí co giật. Loại ớt này có độ cay khoảng 1,4-2.2 triệu SHU.

