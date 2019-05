Chim cắt kịch chiến trên không với bồ nông bảo vệ tổ

Mới đây, nhiếp ảnh gia Alex Phan may mắn ghi lại được cảnh tượng ngoạn mục San Diego, California, Mỹ khi chim cắt mẹ tử chiến để bảo vệ tổ. Theo nhiếp ảnh gia Alex Phan, khi thấy đôi bồ nông rình rập và xâm phạm vào lãnh địa, nhòm ngó vào những con chim non trong tổ, chim cắt mẹ đã lập tức hành động. Nó lao ra như một mũi tên và dùng tất cả sức lực để đánh đuổi những con bồ nông. Khi thấy bồ nông quay người bay đi chạy trốn, chim cắt đuổi theo vào dùng móng vuốt túm lấy cánh của một con bồ nông. Sau đó, chim cắt không ngừng mổ xuống đầu, xuống cổ con bồ nông mà nó đeo bám. "Chim mái đang trông tổ, chờ chim đực mang thức ăn về chăm con thì đột nhiên nó bay vọt ra từ vách đá với tốc độ khoảng hơn 160km/h, đánh thắng vào đàn bồ nông đang rình rập quanh đó. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đã chụp ảnh những con chim cắt suốt vài năm qua ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng chưa từng thấy chúng ra đòn với bồ nông bao giờ", nhiếp ảnh gia Alex hào hứng chia sẻ. Nhiếp ảnh gia cũng cho biết thêm, có thể có chim cắt mái đã quá sốt sắng khi bảo vệ những con chim non. Nó sẽ nhắm vào bất cứ thứ gì bay gần tổ. Đã có hai con bồ nông chết vì những vụ tấn công kiểu này. Mời quý vị xem video: Xem rắn treo ngược mình trên cây nuốt chửng kỳ đà

Mới đây, nhiếp ảnh gia Alex Phan may mắn ghi lại được cảnh tượng ngoạn mục San Diego, California, Mỹ khi chim cắt mẹ tử chiến để bảo vệ tổ. Theo nhiếp ảnh gia Alex Phan, khi thấy đôi bồ nông rình rập và xâm phạm vào lãnh địa, nhòm ngó vào những con chim non trong tổ, chim cắt mẹ đã lập tức hành động. Nó lao ra như một mũi tên và dùng tất cả sức lực để đánh đuổi những con bồ nông. Khi thấy bồ nông quay người bay đi chạy trốn, chim cắt đuổi theo vào dùng móng vuốt túm lấy cánh của một con bồ nông. Sau đó, chim cắt không ngừng mổ xuống đầu, xuống cổ con bồ nông mà nó đeo bám. "Chim mái đang trông tổ, chờ chim đực mang thức ăn về chăm con thì đột nhiên nó bay vọt ra từ vách đá với tốc độ khoảng hơn 160km/h, đánh thắng vào đàn bồ nông đang rình rập quanh đó. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đã chụp ảnh những con chim cắt suốt vài năm qua ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng chưa từng thấy chúng ra đòn với bồ nông bao giờ", nhiếp ảnh gia Alex hào hứng chia sẻ. Nhiếp ảnh gia cũng cho biết thêm, có thể có chim cắt mái đã quá sốt sắng khi bảo vệ những con chim non. Nó sẽ nhắm vào bất cứ thứ gì bay gần tổ. Đã có hai con bồ nông chết vì những vụ tấn công kiểu này. Mời quý vị xem video: Xem rắn treo ngược mình trên cây nuốt chửng kỳ đà