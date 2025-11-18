Đào bể bơi trong vườn, người đàn ông sốc nặng thấy kho báu vàng khủng

Trong lúc thi công bể bơi trong vườn nhà, một người đàn ông tại Pháp đã phát hiện một kho báu vàng trị giá 800.000 USD (khoảng 21,1 tỷ đồng).

Một người đàn ông sống tại thị trấn nhỏ Neuville-sur-Saône, gần Lyon, Pháp đã bất ngờ tìm thấy kho báu vàng trị giá 800.000 USD trong lúc đào đất để làm bể bơi trong vườn nhà. Sự việc diễn ra vào tháng 5.

Theo lời kể của chủ nhà, ông đã đào được 5 thỏi vàng cùng một số tiền xu. Tất cả được đóng gói gọn gàng trong những túi ni lông.

Người đàn ông đã thông báo cho chính quyền địa phương sau khi phát hiện kho báu vàng. Về sau, giới chức trách thông báo ông được phép sở hữu kho báu đã tìm thấy vì đó không phải là một địa điểm khảo cổ.

Ảnh minh họa: R. Meigneux | Indian Defence Review.

Cảnh sát xác định nguồn gốc số vàng và xác nhận đó không phải là tài sản bị đánh cắp. Hồ sơ cho thấy chúng đã được mua hợp pháp và được nấu chảy vào khoảng "15 hoặc 20 năm trước" tại một nhà máy luyện kim gần đó.

Theo Le Progres, Bộ luật Dân sự Pháp thế kỷ 19 định nghĩa kho báu là "bất kỳ vật gì bị giấu kín hoặc chôn giấu mà không ai có thể chứng minh quyền sở hữu và được phát hiện hoàn toàn tình cờ". Quyền sở hữu kho báu thuộc về người tìm thấy nó trên tài sản của chính mình.

Chính quyền thị trấn Neuville-sur-Saône cho hay chủ sở hữu trước của khu đất đã qua đời và đến nay vẫn chưa thể xác định làm thế nào số vàng xuất hiện ở đó.