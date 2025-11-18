Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Đào bể bơi trong vườn, người đàn ông sốc nặng thấy kho báu vàng khủng

Trong lúc thi công bể bơi trong vườn nhà, một người đàn ông tại Pháp đã phát hiện một kho báu vàng trị giá 800.000 USD (khoảng 21,1 tỷ đồng).

Tâm Anh (theo Globalnews)

Một người đàn ông sống tại thị trấn nhỏ Neuville-sur-Saône, gần Lyon, Pháp đã bất ngờ tìm thấy kho báu vàng trị giá 800.000 USD trong lúc đào đất để làm bể bơi trong vườn nhà. Sự việc diễn ra vào tháng 5.

Theo lời kể của chủ nhà, ông đã đào được 5 thỏi vàng cùng một số tiền xu. Tất cả được đóng gói gọn gàng trong những túi ni lông.

Người đàn ông đã thông báo cho chính quyền địa phương sau khi phát hiện kho báu vàng. Về sau, giới chức trách thông báo ông được phép sở hữu kho báu đã tìm thấy vì đó không phải là một địa điểm khảo cổ.

vanggg.jpg
Ảnh minh họa: R. Meigneux | Indian Defence Review.

Cảnh sát xác định nguồn gốc số vàng và xác nhận đó không phải là tài sản bị đánh cắp. Hồ sơ cho thấy chúng đã được mua hợp pháp và được nấu chảy vào khoảng "15 hoặc 20 năm trước" tại một nhà máy luyện kim gần đó.

Theo Le Progres, Bộ luật Dân sự Pháp thế kỷ 19 định nghĩa kho báu là "bất kỳ vật gì bị giấu kín hoặc chôn giấu mà không ai có thể chứng minh quyền sở hữu và được phát hiện hoàn toàn tình cờ". Quyền sở hữu kho báu thuộc về người tìm thấy nó trên tài sản của chính mình.

Chính quyền thị trấn Neuville-sur-Saône cho hay chủ sở hữu trước của khu đất đã qua đời và đến nay vẫn chưa thể xác định làm thế nào số vàng xuất hiện ở đó.

Mời độc giả xem video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.
#Phát hiện kho báu vàng #kho báu #vàng thỏi

Bài liên quan

Kho tri thức

Thêm kho báu Viking mới được tiết lộ

Khám phá này cho thấy sự giàu có và bản chất nghệ thuật của nền văn hóa Viking, và họ để lại những di sản vẫn hiện diện trong bối cảnh Thụy Điển ngày nay.

1-7082.png
Khi tiến hành khai quật tại ngọn đồi Rallsta thuộc vùng Västerås, Thụy Điển, các chuyên gia đến từ Công Ty Tư Vấn Khảo Cổ Học Thụy Điển Arkeologerna bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể lạ. Ảnh: @Công Ty Tư Vấn Khảo Cổ Học Thụy Điển Arkeologerna.
2-8143.png
Đó là một kho báu hỗn hợp thời đại Viking thuộc thế kỷ thứ 9 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Công Ty Tư Vấn Khảo Cổ Học Thụy Điển Arkeologerna.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Kho báu bạc thời Trung cổ chôn giấu suốt 800 năm bất ngờ lộ diện

Các nhà khảo cổ khai quật một chiếc vạc đồng chứa đầy tiền xu và trang sức bạc, được chôn để tránh loạn lạc cuối thế kỷ 12, bí mật nào ẩn sau kho báu này?

1-2068.png
Khi tiến hành khai quật tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, các chuyên gia đến từ Cơ Quan Di Sản Văn Hóa Thụy Điển bất ngờ tìm thấy một kho báu khổng lồ, độc đáo. Ảnh: @Cơ Quan Di Sản Văn Hóa Thụy Điển.
2-5064.png
Đó là một kho báu lớn gồm đồng xu bạc và đồ trang sức có niên đại từ thế kỷ 12 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Cơ Quan Di Sản Văn Hóa Thụy Điển.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tấm vàng độc lạ giấu bên dưới bức tượng Phật Thái Lan

Các nhà khảo cổ học ở Thái Lan đã có một khám phá phi thường, khai quật được tấm vàng độc lạ ẩn giấu bên dưới bức tượng Phật nằm.

1-9317.png
Tại một dự án bảo tồn nhằm giảm độ ẩm dưới lòng đất xung quanh tượng Phật bằng đá sa thạch - một trong những bức tượng Phật nằm cổ nhất và lớn nhất Thái Lan tại Chùa Wat Thammachak Sema Ram ở huyện Sung Noen, tỉnh Nakhon Ratchasima, trong khi chuẩn bị hệ thống thoát nước, các chuyên gia đến từ Cục Mỹ thuật Thái Lan tình cờ phát hiện một thùng gốm đựng đồ trang sức kim loại nằm ẩn cách bệ tượng khoảng 1,3 mét. Ảnh: @Cục Mỹ thuật Thái Lan.
2-9560.jpg
Bên trong thùng gốm này có 33 món đồ, bao gồm nhẫn vàng, khuyên tai bạc và đồ trang sức bằng đồng được tạo hình tinh xảo. Ảnh: @Cục Mỹ thuật Thái Lan.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới