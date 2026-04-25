Khám phá mới về triều đại nhà Hạ ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một di tích thời nhà Hạ ở Diêm Thạch, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hé lộ một nền văn minh vô cùng tiên tiến.

Đầu thế kỷ 20, chịu ảnh hưởng của sử học phương Tây, các nhà sử học Trung Quốc bắt đầu xem xét lại nguồn gốc của nền văn minh cổ đại.

Các học giả phương Tây tin rằng, để xác lập sự tồn tại của một triều đại, cần có một số đặc điểm quan trọng, thứ nhất là ghi chép bằng văn bản, thứ hai là khai quật khảo cổ các di tích và hiện vật để cung cấp bằng chứng hữu hình về sự tồn tại lịch sử của nó.

Chính dưới ảnh hưởng của tư tưởng này mà các nhà sử học Trung Quốc bắt đầu đặt câu hỏi liệu triều đại Hạ có thực sự tồn tại hay không?

Với phát hiện khảo cổ học tại Yển Sư, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), mọi nghi ngờ cuối cùng đã được giải đáp. Tại đây, các nhà khảo cổ đã khai quật được tàn tích của triều đại nhà Hạ, thu được một số lượng lớn hiện vật bằng đồng tinh xảo.

Quan trọng hơn, phát hiện này đã cho thấy nền văn hóa phát triển cao của triều đại nhà Hạ ở vùng đồng bằng Trung Bộ Trung Quốc. Đây không chỉ đơn thuần là những di vật văn hóa, ngay cả quy mô kiến ​​trúc cung điện cũng vô cùng ngoạn mục và công nghệ luyện đồng cũng rất tiên tiến, cho thấy một phần nền văn minh tiên tiến của triều đại nhà Hạ.

Vào thời kỳ đó, các hiện vật bằng đồng của triều đại nhà Hạ được chế tác tinh xảo. Đặc biệt trong câu chuyện về việc kiểm soát lũ lụt, tên tuổi của Đại Vũ hầu như được biết đến rộng rãi. Để kiểm soát lũ lụt, Đại Vũ đã đi khắp đất nước học hỏi, ông ấy không chỉ chuyển hướng nước lũ ra biển mà còn đo đạc núi sông để lập bản đồ chính xác. Trong quá trình này, Đại Vũ đã chia đất nước thành chín tỉnh lớn - đây là nguồn gốc của Cửu Châu.

Bản đồ nhà Hạ chia Trung Quốc thành chín tỉnh: Vũ, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Lương, Vĩnh, Ký và Yên, bao phủ toàn bộ vùng đồng bằng Trung Bộ và các khu vực xung quanh. Sự phân chia khu vực này thể hiện sự rộng lớn và đa dạng của lịch sử Trung Hoa cổ đại, để lại nhiều dấu ấn lịch sử không thể xóa nhòa.