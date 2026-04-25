Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Khám phá mới về triều đại nhà Hạ ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một di tích thời nhà Hạ ở Diêm Thạch, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hé lộ một nền văn minh vô cùng tiên tiến.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Đầu thế kỷ 20, chịu ảnh hưởng của sử học phương Tây, các nhà sử học Trung Quốc bắt đầu xem xét lại nguồn gốc của nền văn minh cổ đại.

Các học giả phương Tây tin rằng, để xác lập sự tồn tại của một triều đại, cần có một số đặc điểm quan trọng, thứ nhất là ghi chép bằng văn bản, thứ hai là khai quật khảo cổ các di tích và hiện vật để cung cấp bằng chứng hữu hình về sự tồn tại lịch sử của nó.

Chính dưới ảnh hưởng của tư tưởng này mà các nhà sử học Trung Quốc bắt đầu đặt câu hỏi liệu triều đại Hạ có thực sự tồn tại hay không?

Ảnh: @Sohu.

Với phát hiện khảo cổ học tại Yển Sư, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), mọi nghi ngờ cuối cùng đã được giải đáp. Tại đây, các nhà khảo cổ đã khai quật được tàn tích của triều đại nhà Hạ, thu được một số lượng lớn hiện vật bằng đồng tinh xảo.

Quan trọng hơn, phát hiện này đã cho thấy nền văn hóa phát triển cao của triều đại nhà Hạ ở vùng đồng bằng Trung Bộ Trung Quốc. Đây không chỉ đơn thuần là những di vật văn hóa, ngay cả quy mô kiến ​​trúc cung điện cũng vô cùng ngoạn mục và công nghệ luyện đồng cũng rất tiên tiến, cho thấy một phần nền văn minh tiên tiến của triều đại nhà Hạ.

Vào thời kỳ đó, các hiện vật bằng đồng của triều đại nhà Hạ được chế tác tinh xảo. Đặc biệt trong câu chuyện về việc kiểm soát lũ lụt, tên tuổi của Đại Vũ hầu như được biết đến rộng rãi. Để kiểm soát lũ lụt, Đại Vũ đã đi khắp đất nước học hỏi, ông ấy không chỉ chuyển hướng nước lũ ra biển mà còn đo đạc núi sông để lập bản đồ chính xác. Trong quá trình này, Đại Vũ đã chia đất nước thành chín tỉnh lớn - đây là nguồn gốc của Cửu Châu.

Bản đồ nhà Hạ chia Trung Quốc thành chín tỉnh: Vũ, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Lương, Vĩnh, Ký và Yên, bao phủ toàn bộ vùng đồng bằng Trung Bộ và các khu vực xung quanh. Sự phân chia khu vực này thể hiện sự rộng lớn và đa dạng của lịch sử Trung Hoa cổ đại, để lại nhiều dấu ấn lịch sử không thể xóa nhòa.

Bài liên quan

Kho tri thức

Lão nông làm vườn phát hiện mộ cổ chứa báu vật bằng vàng nặng 10kg

Từ phát hiện của ông lão, các chuyên gia khai quật toàn bộ đồ tùy táng, họ kinh ngạc phát hiện tổng trọng lượng những món đồ bằng vàng lên tới 10 kg.

anh-chup-man-hinh-2026-04-13-105731.png

Tại Quảng trường Hữu An Môn ở Bắc Kinh, ngày nay là một khu vực nhộn nhịp và sôi động, thật khó tưởng tượng rằng nơi đây còn có một ngôi làng hẻo lánh. Một ông lão nông dân đang cần mẫn làm việc trong vườn rau của mình thì đột nhiên chiếc xẻng của ông chạm phải một mảng đất màu vôi lạ. Tò mò, ông tiếp tục đào, và dần dần, vôi bắt đầu trồi lên từ đất. Điều này thu hút sự chú ý của ông, ông tiếp tục đào, càng lúc càng nghi ngờ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn tấm bảng gỗ thiên văn 2.000 năm tuổi trong lăng mộ

Cuộc khai quật chung giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại lăng mộ nhà Hán hé lộ hiện vật mà các nhà khảo cổ tin rằng sẽ viết lại lịch sử thiên văn thế giới.

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị Trung – Nhật phát triển mạnh mẽ, niềm đam mê khảo cổ của phía Nhật Bản vẫn không hề suy giảm. Họ bày tỏ mong muốn được tham gia sâu hơn vào việc nghiên cứu các di chỉ cổ tại Trung Quốc. Sau nhiều lần đề nghị, phía Trung Quốc đã chấp thuận, cho phép Trung tâm Di sản Văn hóa Chôn cất tỉnh Akita phối hợp triển khai hoạt động khảo cổ.

Trên cơ sở đó, một nhóm khảo cổ liên hợp Trung – Nhật đã được thành lập, hợp tác cùng Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Cam Túc tiến hành khai quật quần thể lăng mộ thời nhà Hán tại Mozuizi.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn nơi chôn cất 2.500 năm tuổi chứa gần 90 bộ hài cốt trẻ em

Khi khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện địa điểm chôn cất tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của khoảng 89 trẻ em.

Trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện ngôi mộ tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của 89 trẻ em.

Các nhà khảo cổ phát hiện ra một bể chứa nước cổ xưa từng được nhiều nền văn minh sử dụng trong nhiều thế kỷ trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel. Tại đây, họ có khám phá bất ngờ và rùng rợn. Đó là hàng chục bộ hài cốt của trẻ sơ sinh và trẻ em được chôn cất cùng địa điểm vào khoảng 2.500 năm trước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới