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Kho tri thức

Hé lộ bất ngờ về hầm lưu trữ chất thải hạt nhân 100.000 năm của Phần Lan

Nằm ở độ sâu 433m, hầm Onkalo ở Phần Lan được thiết kế để lưu trữ chất thải hạt nhân 100.000 năm và có thể đi vào vận hành cuối năm 2026.

Tâm Anh (TH)

Theo Interestingengineering, Phần Lan đang chuẩn bị vượt qua một trong những rào cản pháp lý cuối cùng cho dự án hầm chôn chất thải hạt nhân Onkalo đầu tiên trên thế giới. Onkalo được thiết kế để xử lý vĩnh viễn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Dự án này có thể định hình cách các quốc gia quản lý chất thải hạt nhân trong nhiều thế hệ.

Cơ quan An toàn Hạt nhân và Phóng xạ Phần Lan (STUK) dự kiến đưa ra đánh giá cuối cùng về hầm chôn chất thải hạt nhân Onkalo vào cuối tháng 6, mở đường cho việc cấp giấy phép hoạt động và đưa cơ sở vào vận hành.

Nằm gần nhà máy điện hạt nhân Olkiluoto ở Eurajoki, Tây Nam Phần Lan, Onkalo được đào sâu 433m vào lớp đá nền có niên đại 1,9 tỷ năm. Nếu dự án được phê duyệt thì hầm Onkalo sẽ trở thành kho lưu trữ địa chất sâu đầu tiên trên thế giới được thiết kế để xử lý vĩnh viễn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Dự án trên đã thu hút sự chú ý toàn cầu bởi vì hầu hết các quốc gia có chương trình điện hạt nhân vẫn đang lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng trong các cơ sở tạm thời trong khi tranh luận về các giải pháp xử lý lâu dài.

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Hầm chôn chất thải hạt nhân Onkalo được thiết kế để lưu trữ chất thải hạt nhân trong 100.000 năm. Ảnh: Flickr.

Tên của hầm Onkalo có nghĩa là "hang động" trong tiếng Phần Lan. Công ty quản lý chất thải hạt nhân Posiva bắt đầu xây Onkalo từ năm 2004 với tổng chi phí ước tính khoảng 1,16 tỷ USD. Công trình gồm nhiều đường hầm, mỗi đường dài 300 m. Onkalo được thiết kế để lưu trữ tới 6.500 tấn nhiên liệu hạt nhân từ 5 lò phản ứng đang hoạt động của Phần Lan.

Chất thải trước tiên sẽ được giữ kín trong các thùng bằng đồng chống ăn mòn, trước khi được hạ xuống hố chôn đã khoan dưới đường hầm. Mỗi thùng sau đó sẽ được bọc lại bằng đất sét bentonite - lớp bảo vệ bổ sung ngăn nước xâm nhập và phát tán phóng xạ. Sau khi các đường hầm chứa chất thải được lấp đầy, chúng sẽ được bịt kín bằng cấu trúc bêtông cốt thép. Theo Posiva, hầm Onkalo được thiết kế để cách ly an toàn vật liệu phóng xạ trong ít nhất 100.000 năm.

Khái niệm này dựa trên phương pháp chôn lấp đa tầng KBS-3, ban đầu được phát triển ở Thụy Điển và được coi là một trong những phương pháp tiên tiến nhất để lưu trữ chất thải hạt nhân dài hạn.

Mời độc giả xem video: Giáo sư đoạt giải Nobel Hóa Học giao lưu với sinh viên Việt Nam.Nguồn: VTV24.
#Hầm lưu trữ chất thải hạt nhân dài hạn #Dự án hầm Onkalo của Phần Lan #chất thải hạt nhân #hầm Onkalo

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