Kho tri thức

Khám phá bất ngờ ở 'thành phố hang động' nổi tiếng thế giới

Nottingham ở Anh từ lâu mệnh danh là "thành phố hang động". Những phát hiện gần đây cho thấy số hang động tại Nottingham lên tới 1.000.

Tâm Anh (TH)

Thành phố Nottingham ở Anh mới ghi nhận cột mốc mới đó là 1.000 hang động được phát hiện dưới lòng đất. Con số này phản ánh nhiều năm nghiên cứu, điều tra khảo cổ và ghi chép về các không gian ngầm của thành phố đồng thời củng cố danh tiếng của Nottingham - nơi có mạng lưới hang động nhân tạo lớn nhất châu Âu.

Các hang động ở Nottingham được khoét vào lớp sa thạch mềm đóng vai trò nền móng của Nottingham. Nhiều hang động có từ thời Trung cổ hoặc lâu đời hơn nữa. Trải qua thời gian, chúng đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm: kho chứa đồ, không gian sống, nơi chôn cất, phục vụ các ngành công nghiệp, thậm chí là hầm tránh bom trong Chiến tranh thế giới 2.

Một số hang động ở Nottingham hiện mở cửa cho công chúng tham quan, bao gồm một số hang động được công nhận là di sản văn hóa.

hang-1.png
Số hang động được phát hiện bên dưới thành phố Nottingham lên tới 1.000. Ảnh: Shutterstock.

Nhà khảo cổ học Scott C. Lomax cho biết việc đạt con số 1.000 hang động được phát hiện là cột mốc quan trọng trong việc hiểu về quá khứ của Nottingham. Ông cho hay con số này cho thấy có bao nhiêu di tích còn tồn tại dưới lòng đất và tại sao việc tiếp tục xây dựng một hồ sơ rõ ràng về những không gian này lại quan trọng.

“Điều làm cho Nottingham trở nên nổi bật không chỉ là số lượng hang động mà còn là cách chúng được sử dụng trong một thời gian dài như vậy. Tổng thể, chúng phản ánh khoảng 1.000 năm lịch sử”, nhà khảo cổ Lomax cho hay.

Theo nhà khảo cổ Lomax, công việc "còn lâu mới hoàn thành" vì các chuyên gia tin rằng còn rất nhiều hang động chưa được khám phá bên dưới thành phố Nottingham.

Nhiều hang động đã biến mất theo thời gian do các công trình xây dựng mới mọc lên phía trên. Ngoài ra, một số hang động khác chỉ đơn giản là bị lãng quên. Việc biết được vị trí của chúng giúp bảo đảm rằng những hang động được tính đến khi các địa điểm được tái phát triển.

Các nỗ lực ghi chép về mạng lưới hang động, không gian ngầm bên dưới Nottingham bắt đầu từ năm 2008. Khi đó, số hang động được biết đến mới là 425. Kể từ đó, tổng số hang động liên tục tăng, đặc biệt là trong những năm gần đây. Chỉ riêng năm 2025, các chuyên gia đã xác định được thêm 80 hang động.

Những phát hiện gần đây ở Nottingham bao gồm mạng lưới hang động thuộc một mỏ cát từ thế kỷ 18, một hầm bia từ thế kỷ 19 và một đường hầm có chiều dài chưa xác định kéo dài từ đường Derby. Mỗi phát hiện mới đều bổ sung thêm một mảnh ghép vào bức tranh về cách thức sử dụng và cải tạo các không gian ngầm của thành phố Nottingham.

