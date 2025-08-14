Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khai trừ khỏi Đảng Phó Bí thư xã lái xe tông 1 trẻ tử vong ở Lào Cai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thống nhất kỷ luật ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Gia Đạt

Ngày 14/8, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thi hành kỷ luật đối với ông Lò Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời là đại biểu HĐND xã, bằng hình thức: khai trừ ra khỏi Đảng.

untitled.jpg
Ông Lò Văn Mạnh sau khi gây tai nạn.

Quyết định được đưa ra sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã xem xét, thảo luận và đánh giá một cách kỹ lưỡng về vụ việc. Căn cứ vào các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm và kết quả bỏ phiếu bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật đối với ông Lò Văn Mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Lào Cai cũng đã giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và tiến hành các thủ tục bãi nhiệm đại biểu HĐND xã đối với ông Lò Văn Mạnh. Trước đó, sáng 12/8, Văn phòng Tỉnh uỷ Lào Cai đã có thông cáo báo chí về vụ tai nạn xảy ra tại xã Phong Dụ Thượng.

Theo đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 11/8/2025, trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực trung tâm xã, làm 1 người tử vong và 10 người bị thương. Lái xe gây tai nạn là ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng uỷ xã Phong Dụ Thượng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả; đưa 10 người bị thương đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế Văn Yên và Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu đối với gia đình có nạn nhân tử vong.

Đây là vụ việc nghiêm trọng, có liên quan đến cán bộ. Vì vậy, bên cạnh công tác xử lý theo quy định của pháp luật, ngay trong sáng 12/8/2025, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; giao Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
#Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã kỷ luật ông Lò Văn Mạnh #Phó Bí thư Thường trực xã Phong Dụ Thượng #vì gây tai nạn chết người bằng xe biển xanh.

Bài liên quan

Mua bán trái phép hóa đơn, giám đốc cùng kế toán bị khởi tố

Để kê khai khấu trừ thuế cho Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ HX Nework, Vũ Văn Xuân và Nguyễn Thị Duyên đã mua bán 255 hóa đơn “khống” với giá trị hàng hóa 106 tỷ đồng.

Ngày 13/01, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vi vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Xuân - Giám đốc và Nguyễn Thị Duyên - Kế toán Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ HX Nework ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới - về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình hoạt động kinh doanh từ tháng 7-2022 đến năm 2024, Vũ Văn Xuân đã thành lập nhiều Chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành để cung ứng, cho thuê lao động cho các khu công nghiệp.

Xem chi tiết

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn

Ông Dương Anh Dũng, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Tại kỳ họp 37, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Dương Anh Dũng, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, đảng viên Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhận thấy, với cương vị là Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã, ông Dương Anh Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái quy định của pháp luật trong thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho người dân. Vi phạm của ông Dương Anh Dũng là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan quản lý nhà nước và cá nhân.

Xem chi tiết

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lưu Trí Vượng - Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công.

Ngày 2/12, tại Kỳ họp thứ 81 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Lưu Trí Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công đã vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong quá trình thực hiện Dự án đường Thắng Lợi kéo dài, TP Sông Công (giai đoạn II) theo hình thức PPP-Hợp đồng BT và Khu dân cư đường Thắng Lợi kéo dài, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố bị can theo quy định tại khoản 1, Điều 229 Bộ luật Hình sự.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới