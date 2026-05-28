Khai thác đá vũ trụ từ tiểu hành tinh làm thức ăn cho phi hành gia

Hiện nay, các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chủ yếu dựa vào nguồn cung cấp thực phẩm từ Trái đất. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển rất phức tạp và tốn kém. Do đó, các nhà nghiên cứu từ Viện Thám hiểm Trái đất và Vũ trụ thuộc Đại học Tây Úc (UWA) đã đề xuất sử dụng nguồn thực phẩm có nguồn gốc địa phương hơn, đó là "đá vũ trụ", làm nguồn thực phẩm cho các phi hành gia.

Phương pháp này bao gồm việc sản xuất sinh khối ăn được từ các hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong vi sinh vật chứa trong đá của các tiểu hành tinh, nhằm giải quyết vấn đề lương thực cho các nhiệm vụ không gian dài hạn và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ Trái đất.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, đá vũ trụ có thể ăn được có thể là một dạng thực phẩm vũ trụ trong tương lai. Ảnh: @NASA.

Theo báo cáo mới, các nhà nghiên cứu đã sử dụng công nghệ nhiệt phân để phân hủy các hợp chất hữu cơ trong đá tiểu hành tinh ở điều kiện nhiệt độ cao và không có oxy. Các hydrocarbon thu được sau đó được đưa vào nuôi cấy vi sinh vật, chúng tiêu thụ chất hữu cơ để tạo ra sinh khối có giá trị dinh dưỡng cho con người. Các nhà nghiên cứu chủ yếu sử dụng các tiểu hành tinh được gọi là chondrite cacbon, chứa tới 10,5% nước và chất hữu cơ dồi dào, bao gồm cả đá vũ trụ nguyên thủy Bennu, vốn được hình thành trong hệ mặt trời sơ khai.

Các nhà nghiên cứu ước tính, các tiểu hành tinh như Bennu có thể được sử dụng để sản xuất khoảng 50 đến 6.550 tấn sinh khối ăn được, bao gồm các loại thực phẩm dựa trên quá trình chuyển hóa các hợp chất béo thành chất hữu cơ không hòa tan.

Về mặt lý thuyết, các phương pháp khai thác tiểu hành tinh có thể cách mạng hóa công nghệ du hành vũ trụ dài hạn, cho phép các phi hành gia sống sót bằng thực phẩm được sản xuất tại chỗ trong không gian thay vì phụ thuộc vào nguồn cung cấp quy mô lớn được phóng từ Trái đất.

Mặc dù nghiên cứu cho thấy việc sử dụng carbon từ tiểu hành tinh để cung cấp nguồn thực phẩm đa dạng cho nhân loại khám phá hệ mặt trời là có tiềm năng, nhưng cần nghiên cứu thêm để hiểu cách khai thác và chế biến đá vũ trụ trong các nhiệm vụ như vậy, và cũng phải thử nghiệm xem liệu thực phẩm thu được có ngon miệng hay không.