Trồng cây hoàng kim cẩm thạch để kích tài, giữ lộc

Cây cảnh như viên ngọc nhỏ đầy quyền năng: thắp sáng không gian, lọc khí, dễ chăm và mang ý nghĩa “vàng bọc ngọc, giữ lộc quanh năm”.

Nếu bạn muốn tìm một cây cảnh lá nhưng màu sắc còn rực rỡ, tươi sáng hơn cả hoa thì hoàng kim cẩm thạch (Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold') này có thể là một lựa chọn hàng đầu.

Những chiếc lá có màu vàng chanh xen lẫn với màu xanh như ngọc khiến chúng sáng lên lấp lánh dưới nắng. Nhìn xa, cây cảnh giống như một "khối vàng" lớn, tỏa ráng rực rỡ.

Đây là một loại cây cảnh đa năng

Euonymus fortunei thường được gọi là cây thường xuân leo, trâm bầu, hay cây leo mùa đông) là một loài thực vật có hoa thuộc họ Dây gối (Celastraceae), có nguồn gốc từ Đông Á.

Đây là một loại cây cảnh đa năng được yêu thích nhờ khả năng thích nghi cao và sức sống bền bỉ. Và Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' là một giống đặc biệt của cây leo mùa đông.

Lá cây cảnh có viền màu vàng tươi nổi bật trên nền lá màu xanh lục.

Vẻ đẹp của nó đến từ sự tương phản mạnh giữa hai tông màu: xanh ngọc lục bảo – emerald và vàng kim – gold.

Lá cây hình bầu dục nhỏ, chỉ dài 2-4cm, mép có răng cưa mịn như viền ren. Điểm đắt giá là cách phối màu: tâm lá xanh lục đậm bóng như đá emerald, viền ngoài lại loang một vệt vàng tươi đến vàng chanh dày bản, chiếm 40-60% diện tích lá.

Cành nhánh mọc đối, mảnh nhưng dẻo dai

Mùa xuân hè, mảng vàng lên màu chanh non rực rỡ; sang thu đông khi trời lạnh, viền vàng chuyển sang sắc vàng ánh hồng hoặc hồng đồng, khiến cả bụi cây như đang “cháy” trong tiết trời lạnh. Gân lá chìm, bề mặt lá dày, hơi sáp và bóng nên phản chiếu ánh sáng rất tốt. Khi có nắng xiên, cả tán cây lấp lánh như được dát vàng.

Cành nhánh mọc đối, mảnh nhưng dẻo dai, có xu hướng bò lan hoặc rủ xuống nếu trồng chậu treo. Các đốt ngắn nên lá xếp cực sát, tạo thành khối tán dày mịn như thảm nhung.

Cây trưởng thành chỉ cao 30-60cm nhưng có thể tỏa ngang 60-90cm, rất hợp tạo khối tròn hoặc thác đổ mềm mại trên bàn, kệ, ban công. Mùa đông, một số vùng lạnh cây có thể đậu quả nhỏ màu hồng cam, càng tô điểm cho sắc vàng của lá.

Cây cảnh thoát hơi nước qua lá

2. Giá trị khi trồng cây cảnh này trong sân vườn

Bừng sáng góc tối: Sắc vàng của 'Emerald 'n' Gold' phản xạ ánh sáng mạnh. Một chậu nhỏ đặt ở kệ sách, bệ cửa sổ hướng Bắc, góc cầu thang thiếu sáng sẽ ngay lập tức làm không gian ấm và rộng hơn. Cây như “đèn vàng tự nhiên” không tốn điện.

Lọc khí và giữ ẩm: Lá nhỏ nhưng mật độ cực dày, tổng diện tích bề mặt lớn giúp hấp thụ formaldehyde, benzene từ đồ gỗ, sơn. Cây cảnh thoát hơi nước qua lá, tăng độ ẩm nhẹ, giảm khô da khi dùng máy lạnh.

Linh hoạt tạo dáng: Vì thân mềm, đốt ngắn, cây dễ uốn tỉa thành bonsai mini, quả cầu, thác đổ, hoặc cho leo cột rêu. Tốc độ sinh trưởng chậm nên giữ form rất lâu, phù hợp bàn làm việc, quầy lễ tân, kệ tivi.

Lá nhỏ nhưng mọc chi chít ngụ ý “tích tiểu thành đại”,

Dễ chăm, bền bỉ: Ưa sáng tán xạ đến nắng nhẹ buổi sáng. Chịu được máy lạnh, nhiệt độ 15-28°C. Đất khô 50% mới tưới, 10-14 ngày/lần. Càng nhiều sáng, viền vàng càng rộng và tươi. Cây sống khỏe nhiều năm, gần như không có sâu bệnh.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hoàng kim cẩm thạch

Trong phong thủy, Euonymus fortunei thuộc hành Mộc. Riêng giống 'Emerald 'n' Gold' mang thêm năng lượng Thổ và Kim nhờ sắc vàng chủ đạo, tạo thế “Mộc – Thổ – Kim” tương sinh liên hoàn, rất tốt cho tài lộc.

Vàng – màu của Kim khố: Viền vàng dày bản bao quanh tâm xanh giống như “viền vàng giữ ngọc”. Hình ảnh này tượng trưng cho của cải được bao bọc, bảo vệ, tiền vào nhà có vòng giữ lại, không thất thoát. Lá nhỏ nhưng mọc chi chít ngụ ý “tích tiểu thành đại”, lộc gom từng chút mà đầy.

Cành cây cảnh có xu hướng lan rộng

Bùa hộ mệnh: Ngay từ tên gọi "'Emerald 'n' Gold'" - Ngọc lục bảo và vàng đã cho thấy tượng trưng về tài lộc của cây cảnh này.

Ngọc lục bảo là đá của sự thịnh vượng, vàng là kim loại quý. Sự kết hợp trên cùng một chiếc lá mang thông điệp “song bảo hộ mệnh”: vừa có ngọc giữ sức khỏe – danh vọng, vừa có vàng giữ tài sản.

Đặt cây ở cung Tài Lộc – hướng Đông Nam, két sắt, bàn kế toán, quầy thu ngân giúp kích hoạt cát khí, buôn may bán đắt.

Dáng bò lan – “tài lộc phủ khắp”: Cành cây cảnh có xu hướng lan rộng, rủ mềm, tượng trưng cho tài lộc trải rộng, công việc mở mang nhiều hướng. Nếu cho leo cột sẽ là thế “vàng leo cao” – thăng quan tiến chức.

Nên lau lá thường xuyên để vàng luôn sáng

Chuyển màu theo mùa – “lộc đổi mới”: Lá đổi từ vàng chanh sang vàng hồng khi lạnh là dấu hiệu “vận đổi, lộc thay”, nhắc gia chủ linh hoạt nắm bắt cơ hội. Màu hồng ánh kim còn thuộc hành Hỏa, giúp người mệnh Hỏa, Thổ thêm vượng.

Lưu ý kích tài: Chọn chậu gốm màu vàng đất, trắng ngà hoặc nâu để tăng Thổ sinh Kim. Giữ tán tròn đầy, không để lưa thưa vì “tán khuyết thì lộc hao”.

Lau lá thường xuyên để vàng luôn sáng – “vàng sáng thì lộc chiếu”. Tránh để úng rễ gây vàng úa, vì vàng héo là “lộc tàn”. Người mệnh Kim, Thổ cực hợp; mệnh Thủy, Mộc dùng chậu sáng màu để cân bằng.

Cây cảnh đón nắng tốt, viền lá sẽ lên màu vàng rực rỡ

3. Cách trồng và chăm sóc cây cảnh hoàng kim cẩm thạch

Cây Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' hoàn toàn có thể trồng được tại Việt Nam, nhưng sự phát triển và màu sắc của cây sẽ phụ thuộc rất lớn vào vùng khí hậu mà bạn lựa chọn để trồng.

Bản chất đây là loài cây có nguồn gốc từ vùng Đông Á ôn đới (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) nên nhiều vùng ở Việt Nam thích hợp trồng cây cảnh này.

Tại khu vực miền Bắc và các vùng núi cao (Đà Lạt, Sa Pa) là những khu vực lý tưởng nhất tại Việt Nam để trồng loại cây này.

Mùa xuân và mùa hè: Cây cảnh đón nắng tốt, viền lá sẽ lên màu vàng rực rỡ và độ loang cẩm thạch rõ nét.

Cây cảnh không kén đất nhưng cực kỳ sợ ngập úng.

Mùa đông: Nhờ có luồng không khí lạnh, cây sẽ kích hoạt cơ chế chuyển màu lá. Phần viền vàng của lá sẽ ngả dần sang tông hồng đỏ hoặc cam cực kỳ đẹp mắt đúng như đặc tính tự nhiên của nó

Để cây cảnh phát triển khỏe mạnh và lên màu cẩm thạch đẹp, bạn nên chú ý các yếu tố kỹ thuật sau:

Vị trí đón sáng: Ưu tiên vị trí có nắng bán phần (nắng buổi sáng) hoặc nắng nhẹ. Đủ ánh sáng giúp màu vàng trên lá loang rộng và sáng hơn, nhưng cần tránh nắng trưa gay gắt.

Đất trồng: Cây cảnh không kén đất nhưng cực kỳ sợ ngập úng. Bạn cần trộn đất với các giá thể tơi xốp, thoát nước thật tốt như đá perlite, xơ dừa hoặc tro trấu.

Cây cảnh mọc theo dạng bụi thấp hoặc bò lan.

Tưới nước: Tưới vừa phải, chỉ tưới khi thấy bề mặt đất đã khô. Cây chịu hạn tốt hơn chịu úng.

Cắt tỉa: Cây cảnh mọc theo dạng bụi thấp hoặc bò lan. Bạn nên thường xuyên bấm ngọn để cây đẻ nhiều nhánh, tạo thành thảm lá dày và gọn gàng.

Nếu xuất hiện cành đột biến ngược (chỉ có một màu xanh thuần túy), hãy cắt bỏ ngay để tránh làm mất dáng cẩm thạch của bụi cây.

Tóm lại, hoàng kim cẩm thạch 'Emerald 'n' Gold' là viên ngọc nhỏ nhưng quyền năng: thắp sáng không gian, lọc khí, dễ chăm và mang ý nghĩa “vàng bọc ngọc, giữ lộc quanh năm”. Một chậu để bàn 20cm cũng đủ làm bừng khí vượng cho cả góc làm việc.