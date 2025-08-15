Khai thác đá trái phép, một nông dân bị phạt 35 triệu đồng

Với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, ông Nguyễn Văn Ký bị UBND xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) xử phạt 35 triệu đồng.

Ngày 15/8, thông tin từ UBND xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Ký (37 tuổi, trú thôn Thanh Bình, xã Bảo Lâm 2), về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Theo Quyết định xử phạt của UBND xã Bảo Lâm 2, ông Nguyễn Văn Ký đã có hành vi vi phạm hành chính khai thác khoáng sản (đá) làm vật liệu xây dựng thông thường mà không có giấy phép khai thác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Ký.

Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra tại hiện trường, tổng khối lượng đá chẻ thành phẩm là 44,88 m3.

Được biết, hành vi vi phạm của ông Ký được quy định tại điểm đ, Khoản 1, Điều 47, Nghị định số 36/2020 của Chính phủ.

Với vi phạm trên, ông Nguyễn Văn Ký bị UBND xã Bảo Lâm 2 xử phạt vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản với tổng khối lượng 44,88 m3.

Ngoài ra, UBND xã Bảo Lâm 2 còn buộc ông Nguyễn Văn Ký thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác để đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn theo quy định pháp luật.