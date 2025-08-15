Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khai thác đá trái phép, một nông dân bị phạt 35 triệu đồng

Với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, ông Nguyễn Văn Ký bị UBND xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) xử phạt 35 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 15/8, thông tin từ UBND xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Ký (37 tuổi, trú thôn Thanh Bình, xã Bảo Lâm 2), về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Theo Quyết định xử phạt của UBND xã Bảo Lâm 2, ông Nguyễn Văn Ký đã có hành vi vi phạm hành chính khai thác khoáng sản (đá) làm vật liệu xây dựng thông thường mà không có giấy phép khai thác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13.jpg
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Ký.

Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra tại hiện trường, tổng khối lượng đá chẻ thành phẩm là 44,88 m3.

Được biết, hành vi vi phạm của ông Ký được quy định tại điểm đ, Khoản 1, Điều 47, Nghị định số 36/2020 của Chính phủ.

Với vi phạm trên, ông Nguyễn Văn Ký bị UBND xã Bảo Lâm 2 xử phạt vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản với tổng khối lượng 44,88 m3.

Ngoài ra, UBND xã Bảo Lâm 2 còn buộc ông Nguyễn Văn Ký thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác để đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn theo quy định pháp luật.

#Khai thác #khoáng sản #trái phép #Lâm Đồng #xử phạt #UBND xã Bảo Lâm 2

Bài liên quan

Xã hội

Khai thác khoáng sản trái phép, hai giám đốc doanh nghiệp bị bắt

Nguyễn Trung Hiếu (GĐ Cty Shinhan) và Chu Hữu Thái (GĐ Cty Giao Sơn) cùng một kế toán vừa bị bắt về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ba đối tượng liên quan đến vụ khai thác khoáng sản trái phép tại Dự án Khu nhà xưởng Shinhan (phường Long Hương).

khai-thac-khoang-san-trai-phep.png
3 đối tượng liên quan việc khai thác đá trái phép vừa bị khởi tố (Ảnh: CACC).
Xem chi tiết

Bắt 3 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, thu lợi 13 tỷ

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện hành vi khai thác không đúng nội dung giấy phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tiến Chung (SN 1978) trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn; Phạm Văn Phúc (SN 1978) và Trịnh Ngọc Tuấn, (SN 1964) cùng trú tại phường Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Bat 3 doi tuong khai thac khoang san trai phep, thu loi 13 ty
3 đối tượng bị khởi tố. 
Xem chi tiết

Khởi tố người đàn ông khai thác khoáng sản trái phép ở Hòa Bình

Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một bị can khai thác khoáng sản trái phép tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trước tình hình khai thác khoáng sản (đất) trái phép trên địa bàn huyện Lương Sơn, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Lương Sơn phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý kiên quyết đối với tội phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
Khoi to nguoi dan ong khai thac khoang san trai phep o Hoa Binh

Cơ quan Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Quyền (Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình) 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Công an Hà Nội truy nã Đoàn Bảo Châu

Công an Hà Nội truy nã Đoàn Bảo Châu

Đoàn Bảo Châu bị truy nã về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp trạm sạc

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp trạm sạc

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi 126 xã, phường đề nghị phối hợp rà soát, thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch.