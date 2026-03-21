Khai quật mộ cổ thời nhà Thanh, bất ngờ với người nằm trong quan tài

Một ngôi mộ cổ thời nhà Thanh được khai quật tại công trường xây dựng, điều gây sốc là người nằm trong mộ mặc áo choàng rồng thời nhà Thanh.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, việc mai táng luôn vô cùng quan trọng đối với người xưa, đặc biệt là việc lựa chọn địa điểm chôn cất. Họ thường dựa vào sự hướng dẫn của các thầy phong thủy để đảm bảo rằng, nơi chôn cất sẽ là một địa điểm tốt lành, mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho các thế hệ mai sau. Điều này đặc biệt đúng đối với hoàng tộc, những người cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn địa điểm chôn cất.

Các cung điện và lăng mộ hoàng gia thời xưa không chỉ là biểu tượng chính trị mà còn là những địa điểm tốt lành đã trải qua nhiều vòng lựa chọn và cân nhắc. Thạch Tĩnh Sơn là một ví dụ điển hình. Vào thời nhà Thanh, nó được sáp nhập vào khu vực Lăng mộ Đông Thanh, trở thành một lăng mộ hoàng gia độc quyền, một khu vực cấm mà người thường tuyệt đối không được phép đến gần.

Thời gian trôi qua, vùng đất từng là biểu tượng của vinh quang hoàng gia, giờ đây bị cỏ dại mọc um tùm, những lăng mộ hoàng gia xưa kia đã biến mất không dấu vết.

Ảnh: @Sohu.

Tuy nhiên, một công trường xây dựng xuất hiện đã vô tình hé lộ bí ẩn của di tích lịch sử này. Ban đầu, các công nhân đào móng phát hiện một số viên gạch và ngói cổ bị vỡ, nhưng chúng không thu hút nhiều sự chú ý. Khi việc đào sâu hơn, máy xúc đột nhiên kẹt một vật thể lớn. Kiểm tra kỹ hơn, hóa ra đó là một chiếc quan tài cổ.

Khi hay tin về phát hiện này, các chuyên gia khảo cổ học lập tức đến hiện trường để tiến hành điều tra. Mặc dù quan tài chưa bị phân hủy hoàn toàn, nhưng nó đã bị nứt trong quá trình khai quật. Khoảnh khắc nắp quan tài được nhấc lên, mọi người đều kinh ngạc - người nằm trong mộ mặc một bộ áo choàng rồng năm móng tuyệt đẹp thời nhà Thanh và đang nắm chặt một chuỗi ngọc trai.

Ảnh: @Sohu.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là thi thể người nằm trong mộ được bảo quản cực kỳ tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu phân hủy, như thể đã được sấy khô thành xác ướp.

Ảnh: @Sohu.

Vốn dĩ, áo choàng rồng năm móng là trang phục độc quyền của các hoàng đế nhà Thanh và là bảo vật quốc gia của triều đình nhà Thanh, chỉ được mặc bởi hoàng đế, thái hậu và hoàng hậu - những nhân vật có địa vị cao nhất. Những trang phục và đồ trang sức quý giá như vậy chắc chắn làm dấy lên nhiều câu hỏi: người nằm trong mộ là ai? Tại sao, với địa vị cao quý như vậy lại được chôn cất trong một chiếc quan tài nhỏ? Điều khó hiểu hơn nữa là cái tên được khắc trên quan tài - Hoàng Trâu Hoa.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu lịch sử chi tiết, không có ghi chép lịch sử nào đề cập đến Hoàng Trâu Hoa. Điều này cho thấy cái tên có thể không phải là tên thật của người nằm trong mộ.

Kho tri thức

Khai quật nghĩa trang La Mã cổ đại, hé lộ tập tục chôn cất kỳ lạ

Các nhà khảo cổ khai quật nghĩa trang La Mã, phát hiện các hình thức mai táng và đồ tùy táng độc đáo, mở ra hiểu biết mới về tập quán cổ đại.

Theo đó, các nhà khảo cổ học đến từ Oxford Cotswold Archaeology (OCA) đã hoàn thành một trong những cuộc khai quật nghĩa trang La Mã lớn nhất ở Anh, việc nghiên cứu nó cung cấp bằng chứng độc đáo về các nghi thức mai táng dọc theo vùng ngoại ô phía Bắc của Đế chế La Mã. Ảnh: @Oxford Cotswold Archaeology.
Địa điểm này gắn liền với pháo đài và khu định cư La Mã tại Brougham, đã được khảo sát như một phần của Dự án xuyên Pennine phía Bắc A66. Ảnh: @Oxford Cotswold Archaeology.
Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
Nghi lễ chôn cất linh thiêng kỳ lạ tại khu di tích Âm Hử cổ đại

Cuộc khai quật tại khu di tích Âm Hử cổ đại ở Trung Quốc làm nổi bật tầm quan trọng của khảo cổ học động vật trong việc nghiên cứu xã hội thời xưa.

Nằm trải dài trên hai bờ Bắc và Nam sông Hoàng Hà ở vùng ngoại ô An Dương, khu di tích Âm Hử có diện tích khoảng 30 km vuông. Ảnh: @Wang Ru/China Daily.
Kể từ khi được khai quật vào những năm 1920, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã nghiên cứu địa điểm này trong gần một thế kỷ, biến nó thành một nơi quan trọng đối với các nghiên cứu khảo cổ học của đất nước. Năm 2006, Âm Hử được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: @Wang Ru/China Daily.
