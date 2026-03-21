Khai quật mộ cổ thời nhà Thanh, bất ngờ với người nằm trong quan tài

Một ngôi mộ cổ thời nhà Thanh được khai quật tại công trường xây dựng, điều gây sốc là người nằm trong mộ mặc áo choàng rồng thời nhà Thanh.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, việc mai táng luôn vô cùng quan trọng đối với người xưa, đặc biệt là việc lựa chọn địa điểm chôn cất. Họ thường dựa vào sự hướng dẫn của các thầy phong thủy để đảm bảo rằng, nơi chôn cất sẽ là một địa điểm tốt lành, mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho các thế hệ mai sau. Điều này đặc biệt đúng đối với hoàng tộc, những người cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn địa điểm chôn cất.

Các cung điện và lăng mộ hoàng gia thời xưa không chỉ là biểu tượng chính trị mà còn là những địa điểm tốt lành đã trải qua nhiều vòng lựa chọn và cân nhắc. Thạch Tĩnh Sơn là một ví dụ điển hình. Vào thời nhà Thanh, nó được sáp nhập vào khu vực Lăng mộ Đông Thanh, trở thành một lăng mộ hoàng gia độc quyền, một khu vực cấm mà người thường tuyệt đối không được phép đến gần.

Thời gian trôi qua, vùng đất từng là biểu tượng của vinh quang hoàng gia, giờ đây bị cỏ dại mọc um tùm, những lăng mộ hoàng gia xưa kia đã biến mất không dấu vết.

Tuy nhiên, một công trường xây dựng xuất hiện đã vô tình hé lộ bí ẩn của di tích lịch sử này. Ban đầu, các công nhân đào móng phát hiện một số viên gạch và ngói cổ bị vỡ, nhưng chúng không thu hút nhiều sự chú ý. Khi việc đào sâu hơn, máy xúc đột nhiên kẹt một vật thể lớn. Kiểm tra kỹ hơn, hóa ra đó là một chiếc quan tài cổ.

Khi hay tin về phát hiện này, các chuyên gia khảo cổ học lập tức đến hiện trường để tiến hành điều tra. Mặc dù quan tài chưa bị phân hủy hoàn toàn, nhưng nó đã bị nứt trong quá trình khai quật. Khoảnh khắc nắp quan tài được nhấc lên, mọi người đều kinh ngạc - người nằm trong mộ mặc một bộ áo choàng rồng năm móng tuyệt đẹp thời nhà Thanh và đang nắm chặt một chuỗi ngọc trai.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là thi thể người nằm trong mộ được bảo quản cực kỳ tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu phân hủy, như thể đã được sấy khô thành xác ướp.

Vốn dĩ, áo choàng rồng năm móng là trang phục độc quyền của các hoàng đế nhà Thanh và là bảo vật quốc gia của triều đình nhà Thanh, chỉ được mặc bởi hoàng đế, thái hậu và hoàng hậu - những nhân vật có địa vị cao nhất. Những trang phục và đồ trang sức quý giá như vậy chắc chắn làm dấy lên nhiều câu hỏi: người nằm trong mộ là ai? Tại sao, với địa vị cao quý như vậy lại được chôn cất trong một chiếc quan tài nhỏ? Điều khó hiểu hơn nữa là cái tên được khắc trên quan tài - Hoàng Trâu Hoa.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu lịch sử chi tiết, không có ghi chép lịch sử nào đề cập đến Hoàng Trâu Hoa. Điều này cho thấy cái tên có thể không phải là tên thật của người nằm trong mộ.

