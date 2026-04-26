Khai quật lăng mộ cổ, phát hiện bí mật trong bàn tay Hoàng đế Quang Tự

Lăng mộ Hoàng đế Quang Tự bị cướp phá, trong quá trình khai quật, các chuyên gia đã phát hiện ra một bí mật được giấu kín trong bàn tay của Hoàng đế Quang Tự.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc đã thành lập một nhóm khai quật để tiến hành khai quật chi tiết khu Lăng Trùng Lăng, còn gọi là lăng mộ của Hoàng đế Quang Tự (Trung Quốc). Thời điểm tiến hành cuộc khai quật này gắn liền với bối cảnh lịch sử sâu xa. Quay trở lại năm 1938, một nhóm khoảng một trăm binh lính không rõ danh tính đã đột nhập vào Lăng Trùng Lăng, mở cổng cung điện dưới lòng đất và cướp bóc tất cả các hiện vật bên trong.

Lăng mộ của Hoàng đế Quang Tự đã bị hư hại chưa từng có. Do đó, cuộc khai quật mới này thực chất nhằm mục đích bảo vệ những di vật văn hóa quý giá đó và ngăn chặn sự phá hủy hơn nữa đối với di sản lịch sử này.

Khi các chuyên gia tiến vào cung điện dưới lòng đất và đến buồng phía sau nơi đặt quan tài của Hoàng đế Quang Tự, cảnh tượng họ chứng kiến ​​đã khiến tất cả đều kinh ngạc. Một lỗ lớn đã được khoét vào quan tài của hoàng đế, thi thể bên trong đã bị lôi ra và vứt một cách cẩu thả. Di hài của Thái hậu Long Vũ, người được chôn cất cùng với Quang Tự, cũng đã phân hủy từ lâu và biến mất, chỉ còn lại đống bảo vật tang lễ nằm rải rác. Đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng, các chuyên gia vô cùng bàng hoàng và đau buồn.

Ảnh: @Sohu.

Là vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc có lăng mộ, thật khó tưởng tượng rằng cái chết của Quang Tự lại kết thúc một cách bi thảm như vậy.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là trong quá trình làm sạch hài cốt của Hoàng đế Quang Tự, các chuyên gia đã phát hiện ra một số manh mối đáng khích lệ. Khi họ chuẩn bị rời đi, một người đột nhiên nhận thấy rằng hai tay của Hoàng đế Quang Tự dường như đang nắm chặt thứ gì đó. Sau khi quan sát và nghiên cứu kỹ lưỡng, các chuyên gia quyết định cẩn thận gỡ tay Hoàng đế Quang Tự ra và đó là lúc họ có một khám phá đáng kinh ngạc.

Trong tay trái, Hoàng đế Quang Tự cầm một đôi nhẫn ngọc bích nối liền nhau, trong khi tay phải nắm chặt một mặt dây chuyền ngọc bích Hetian. Các chuyên gia với con mắt chuyên nghiệp, đã xác nhận tính xác thực của các vật phẩm và khẳng định giá trị phi thường của chúng, xếp chúng vào loại quốc bảo.

Ảnh: @Sohu.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên nhất không phải là giá trị của những cổ vật quý giá này, mà là chủ nhân thực sự của chúng. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy rằng, đôi nhẫn ngọc bích nối liền nhau và mặt dây chuyền ngọc bích Hetian không phải là tài sản cá nhân của Hoàng đế Quang Tự, mà là những vật kỷ niệm ông đích thân ban tặng cho người thiếp yêu quý của mình - Chân Phi. Đôi nhẫn ngọc bích nối liền nhau này, tượng trưng cho sự gắn kết vĩnh cửu, có lẽ đại diện cho tình cảm sâu sắc giữa Hoàng đế Quang Tự và Chân Phi.

#cảm động #Lăng mộ #Hoàng đế Quang Tự. kỷ vật #Hoàng đế Quang Tự #Lăng mộ của Hoàng đế Quang Tự

